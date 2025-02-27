Akyazı'da Fırtına koptu!

Trabzonspor maça müthiş bir iştah ve ön alan baskısı ile başladı. Daha birinci dakikada Trabzonspor'un bu maçı kazanacağı belli oluyordu. Hücum oyuncuları, hem keyif alarak oynadı, hem de yardımlaşma üst düzeydeydi. Öncelikle şunu söylemeliyim, Zubkov ve Sikan, Trabzonspor'un hücum hattına muazzam bir güç kattı. Şenol Güneş'in elini çok rahatlatan bu iki oyuncu, çalışkanlığı, kenar oyunu, rakibi yıldırıcı presi ve akıl dolu pasları ile dikkat çekiyor.

Lundstram'ın performansı her maç biraz daha yükseliyor. Batagov ile stoper hattında iyi işler çıkaran Lundstram, hücum bölgesinde oynamayı da çok seviyor. Çaykur Rizespor karşısında da sürpriz gollerine devam etti İngiliz orta saha oyuncusu. Bu güzel gol öncesindeki paslaşmalar jeneriklere geçer bu arada. Zubkov-Banza-Vişça ve Lundstram ortaklığı Trabzonspor'a golü getirirken; Berkay'ın hatalı pasının Çaykur Rizespor için pahalıya mal olduğunu da ifade edelim. Trabzonspor'un öne geçtikten sonra da durmaya niyeti yoktu.

Yılların tecrübesi Savic'in uzun menzilli pasında topla bulaşan Vişça'nın muhteşem golü Trabzonspor'u iyice rahatlattı. Vişça'nın topu önüne alışı ve beklemeden köşeyi görüşü çok klastı. İlerlemiş yaşına rağmen her maçta yüreğini ortaya koyan bir Vişça var. İlk yarının son dakikasında Cham'ın pasında kendisine şut koridoru açan Mendy, Çaykur Rizespor kalesine bir füze gönderdi. Bordo-mavililer ilk yarıda farka gitti. Bu arada hakem Ümit Öztürk, ilk yarıda Banza'nın yere indirildiği pozisyonda penaltıyı es geçti. Şaşırdık mı!?

Çaykur Rizespor adına ilk yarıda işler hiç iyi gitmeyince; İlhan Palut, ikinci yarıya tam dört değişiklik birden yaparak başladı. İlk yarıda sakatlanan Zubkov'un yerine giren Muhammed Cham, 59'da serbest vuruştan jeneriklere geçebilecek güzellikte bir Messi golü attı. Jurecka'nın penaltısıyla skor 4-1'e gelince, Şenol Güneş'ten Cihan Çanak ve Arif Boşluk hamleleri geldi. Vişça ve Mustafa kenara geldi. Ardından Banza'nın golü geldi. Papara Park tribünleri büyük coşku yaşadı. Trabzonspor iyi bir oyun ve bol gollü bir galibiyet ile kupada çeyrek finale lider olarak adını yazdırdı. Liderlik elbette ki önemliydi. Trabzonspor böylelikle çeyrek final maçını evinde oynayacak. Lige çok erken havlu atan Trabzonspor'un kupayı kazanmak için şimdiden kenetlenmesi gerekiyor.