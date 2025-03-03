Bu kötü oyun şampiyonluk kaybettirir!

Futbolda bir klişe vardı; 'Atanın ile tutanın iyiyse maçı kazanırsın!' dün böyle olmadı işte. Nedenine gelirsek; Galatasaray'ın savunması tam bir faciaydı! Okan hoca, 3'lü sistemle oynasa da 4'lüye dönse de Galatasaray savunması adeta evlere şenlik! Uzun süredir Galatasaray kötü savunma yapıyor. Her rakibine tonla pozisyon veriyor. O zaman adama sorarlar; "Nelsson'u neden gönderdin?" diye... Dün Galatasaray'ın atanı (Osimhen) 2 gol atıyor. Muslera, 5-6 net kurtarış yapıyor. Ama maçı kazanamıyor. Çünkü Galatasaray savunması Davinson dışında dökülüyor.

Bu maçta kaybedilen 2 puan Okan Buruk'a yazar. Lemina ve Eren'i çıkarıp, Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıyorsun. Cuesta acemice penaltı yaptırıyor. Kaan Ayhan'ın da takıma katkısı olmuyor. Cuesta yerine Berkan girse daha iyi olmaz mıydı? Yahu seni geldiği günden beri ayakta tutan Lemina hiç çıkarılır mı? Galatasaray'ın kenar bekleri Eren Elmalı ve Frankowski de dün döküldü. Kasımpaşa kanatları o kadar çok iyi kullandı ki... Bu arada Barış Alper'in takıma bir katkısı da yok.

Özellikle maçın ikinci yarısını adeta tek kale oynayan bir Kasımpaşa vardı sahada. Bu kadar formsuz oyuncuların bulunduğu bir takım nasıl maç kazanacak? Bir de üstüne son iki sezonda takımın lideri Mertens küstürüldü, oynatılmıyor. Dün bakıyorum maç Mertens'i çağırıyor. Mertens 90'da oyuna dahil oluyor... Osimhen'in olağanüstü mücadelesine yazık etti takım arkadaşları. Osimhen sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor. Galatasaray son haftalarda savaşmıyor, az koşuyor! Lig bitti havasında oynuyor çoğu Galatasaraylı oyuncu.

Oysa geriden gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe var! Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor. İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!