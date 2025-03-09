Bu takımın hali ne ŞENOL GÜNEŞ!

Trabzonspor'un Akyazı'da ligin dibindeki Hatayspor'a yenilmesinin bir izahı, bir mazereti olamaz! Kimse La Fontaine'den Masallar anlatmasın!

Kimse artık mazeret üretmesin!

Teşhis koysun! Yol haritası çizsin!

Ya bir yol açarsın, ya bir yol bulursun; ya da yoldan çekilirsin!

Trabzonspor ile deplasmanlarda başarısızlığın tarihini yazan Şenol Güneş, dünkü faciayı da kenardan film gibi izledi.

Maçı çevirebilecek ne bir taktik, ne bir oyun anlayışı... Son derece ilkel bir futbol oynayan Trabzonspor var ortada. Bunların hepsi Şenol Güneş'in eseri... Koca Trabzonspor, ligin en kötü futbolunu oynayan bir takım haline geldi.

Bordo-mavililer, futbol olarak ileriye gideceğine, hızla geriye gidiyor.

Dün bakıyorum da şaka gibi!

Sahanın en iyisi Zubkov'u oyundan alıyor Şenol Güneş!

Tam bir akıl tutulması!



Tribünlere gelen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı, sahadaki kötü futbol karşısında saç-baş yolmaya devam etti. Tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Şenol Güneş geldiği günden beri çok formsuz! Adı Şenol Güneş olmasaydı, normal şartlarda bugüne kadar çoktan gönderilmişti.

Sabır... Sabır... Sabır... Ama nereye kadar sabır!

Ertuğrul Doğan yönetimi, senin bir dediğini iki etmedi hocam. Sen Zubkov ve Sikan'a verilen 12.5 milyon euro için 'çekirdek parası' dedin!

Yapılan bu büyük harcamayı ve bu iki transferi bir anlamda küçümsedin.

Deplasmanda galibiyeti olmayan bir takıma hayat verdin.



Artık Adana Demirspor'dan sonra Hatayspor'un da deplasman galibiyeti var.

Ligde sadece Trabzonspor'un deplasmanda galibiyeti yok.

Bu takımın hali ne Şenol Güneş!

Sahada koşan oyuncun yok.

Savaşan oyuncun yok! Hırs yok, kazanma ruhu yok! Siz aylardır idmanlarda ne yapıyorsunuz! Takımı maçlara nasıl hazırlıyorsunuz! Rakip analizi yok. Ortada sistem yok.

Ortada taktik-maktik yok!

Oyun anlayışı yok. Kenarda maçı çevirebilecek teknik heyet yok! Ne olacak bu takımın hali Şenol hocam!

İleriye dönük bir umut ışığı yok! Olan Trabzonspor sevdalılarına oluyor.

İşin kötü tarafı da şu: Ortada Trabzonspor adına bir kurtuluş reçetesi ne yönetimin cebinde, ne de Şenol Güneş'in elinde var!

Sonuç da ortada! Dip yapan, ligin en kötü futbolunu oynayan bir takım haline geldi Trabzonspor!

Eserinizle gurur duyun beyler!

Not: Maçın hakemi Alper Akarsu, 28'de Kilama'nın ceza sahasında elle müdahalesine penaltı verdi.

VAR'daki yabancı hakem Sandi Putros, işgüzarlık yapıp, hakemi VAR monitörüne çağırdı. Alper Akarsu da doğru kararının arkasında duramadı.

Yabancı VAR'ın kurbanı oldu.

Olan Trabzonspor'un buz gibi penaltısına oldu! Türk hakemlerden sonra yabancı VAR'lar da Trabzonspor'u yakmaya devam ediyor.

Sahada güçlü duramazsan, hakemler de seni yakar!