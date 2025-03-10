Barış, Alanya kalesinde altın buldu!

Galatasaray son derece kötü bir ilk yarı oynadı Alanya'da. 'Galatasaray nasıl oldu da bu kadar formsuz futbolcular topluluğuna dönüştü inanılır gibi değil' dedim içinden! Takım bütünlüğü yok. Hırs yok. Saha içi yardımlaşma yok. Son derece yavaş top çeviren Galatasaray, yine pozisyon bulmakta zorlandı. Frankowski, Yusuf'un karşısında adeta koridor oldu. Alanyaspor'un Vilhena ile attığı golde Yusuf, o kadar rahat bir çalım attı ki Frankowski'ye...

Bunun üzerine bir de Muslera'nın goldeki hatası eklenince; zaten çok kötü oynayan Galatasaray, geriye düştükten sonra telaşa kapıldı ve bildiği bütün doğruları unutan amatör bir takıma dönüştü. Telaş, panik ve çaresizlik... Oyuncuların gözlerinden okunan buydu. Okan Buruk'un hücum oyuncularının bu kadar yerini değiştirmesi aslında bir çaresizlik göstergesiydi. Oysa maça Yunus ve Mertens ile başlasa, hücumdaki bütün oyuncuların verimi artardı. Galatasaray, golden sonra topun arkasına geçip, adeta etten duvar ören Alanyaspor duvarını aşamadı ilk yarıda. İlk 45'te Galatasaray adına sahada savaşan tek futbolcu Sanchez'di. Galatasaray ilk yarıda yüzde 71 topla oynayan taraftı ama ilk bölümü yenik kapattı. O zaman bu istatistiklerin hepsini çöpe atmış oluyorsunuz! Okan hoca, 2. yarıya Yunus'u alarak başladı. Lemina'yı kenara aldı.

İkinci yarıya ön alan baskısı ile başlayan Galatasaray, Aliti'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Galatasaray bu golden sonra kendine geldi ve Galatasaray gibi oynamaya başladı. Ayaklarında sanki pranga varmış gibi verimsiz oynayan Barış Alper, tekrar tahrip gücü yüksek futbolunu oynamaya başladı. Barış'ın jeneriklik ortası ve Osimhen'in net kafa vuruşu ile Aslan, Alanya'da kükredi! Barış Alper'in ikinci yarıdaki müthiş futbolu galibiyeti getirdi.

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul olağanüstü kurtarışları ile farkı önledi. Hakem Yasin Kol, kötü bir maç yönetti. Gereksiz sarı kartlar çıkardı. Galatasaray bu galibiyetle anlamsız bir şekilde sokulduğu komadan çıktı. Okan hocanın Mertens'i hiç düşünmemesi beni şaşırttı. Oysa artık final maçlarına girilirken Mertens'e çok ihtiyacı var bu takımın! Mertens'i yok saymak hiç doğru değil! Aslan, Alanya'da altın buldu! Hem Okan hoca hem de Galatasaraylı futbolcular rahat bir nefes aldı. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, 2. yarıda 'şampiyon' takımdan kesitler sundu!