Raf ömrünü tamamlayanlar!

Haftalardır yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde kalan Türk hakemliği, dün tarihi bir sınav verdi. Yerden yere vurulan, çok ağır eleştirilere mazur kalan Yasin Kol, harika bir maç yönetti ve Türk hakemliğinin yüz akı oldu. Sahada dik durdu, gördüğünü çaldı, gözleri adeta birer radar gibiydi. Sahanın her metrekaresinin adeta tomografisini çekti Yasin Kol! Tribün atmosferinden etkilenmedi. Kritik pozisyonları iyi çözdü. Yardımcıları ile uyumu da çok iyiydi Yasin Kol'un. VAR Odası ile etkileşimi de mükemmeldi. VAR monitöründen izleyerek verdiği iki kırmızı kart da doğruydu. Türk futbolunun işte böyle yürekli hakemlere ihtiyacı var.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da MHK'yi de Yasin Kol tercihi nedeniyle tebrik ediyorum. Beşiktaş yönetimi, bu maça yabancı hakem istedi. Demek ki sahada savaşırsan, maçı iyi bir hakem yönetirse emeğin asla heba olmaz. Kazanan sen olursun! Türk hakemle de kazandın işte! Ama aslanlar gibi maç yöneten bir Türk hakemle kazandın! Derbiye gelecek olursak; Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarının öncesindeki Galatasaray olarak Dolmabahçe'ye gelmiş. Yine çok formsuz bir Galatasaray, yine sıkıcı bir futbol oynayan Galatasaray gözlemledik.

Beşiktaş ise muhteşem taraftarının desteği ile maça iyi başladı. Santrforsuz oyuna rağmen Rafa Silva gibi bir yıldızının sayesinde öne geçti Kara Kartal! Rafa Silva, tam 68 metre top sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi, bu uzun yol boyunca onu kimse durduramadı. O Rafa Silva, topla kat ettiği bu uzun yolculuğun sonunda Muslera'yı kapattığı köşeden avladı. Sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen Galatasaray, Torreira'nın jeneriklik golüyle skoru eşitledi. Torreira'nın ağlara giden şutunda mesafe 30 metre, topun hızı ise 113 kilometre idi.

Beşiktaş, ikinci yarıda çok iyi bir oyun çıkardı. Bunda Galatasaray'ın 36'da 10 kişi kalmasının rolü büyük oldu. Hafta boyunca A Spor'daki yayınlarımda hep şunu söyledim: 'Galatasaray'ın zayıf karnı Frankowski.' Okan hoca, böylesine önemli bir maçta bu kadar sıradan oynayan Frankowski ile maça nasıl başlar onu da anlayamadım. Oynat Kaan Ayhan'ı. Çok daha başarılı olurdu. Sonuç olarak Galatasaray bir yerde kaybedecekti. Beşiktaş, hakkıyla kazandı. Galatasaray'ın 28 maçlık yenilmezlik ünvanını bitirdi. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rashica, Masuaku ve Muçi çok etkiliydi.

Galatasaray'da Gabriel Sara ve Osimhen tel tel döküldü! Barış Alper bal yapmayan arı misali… Muslera ise adeta 'Ben Galatasaray'daki raf ömrümü tamamladım' der gibiydi. Yenilen iki golde de hatalıydı. Galatasaray, cebindeki puan kredisini çok erken tüketmeye başladı. Ayrıca ortada Galatasaray adına kötü bir oyun var. Takımın omurgasını oluşturan oyuncular da eski görüntülerinden çok uzaklar. Galatasaray adına bu gidişat hiç iyi değil. Bu oyun Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir!