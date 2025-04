Ağzına burnuna bulaştırdı!

Bugüne kadar yeşil sahalarda her türlü kavgayı gördüm ama ilk kez bir teknik direktörün, diğer takımın teknik direktörünün burnunu sıktığını gördüm.

Bunu yapan da dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olan Mourinho!

Bu görüntü ile dünyaya rezil olacağız! Nereden bakarsan bak, rezalet ötesi! Güler misin, ağlar mısın?

Hem yeniliyorsun hem de bileğini bükemediğin teknik adamın (Okan Buruk'un) burnunu sıkıyorsun!

Dünya kavga literatürüne yeni bir kavga türünü daha ekledi Mourinho:

Burun sıkma!

Belki de Guinness Rekorlar Kitabı'na girer Mourinho'nun bu hareketi...



Galatasaray, Kadıköy'de sayısız gol pozisyonuna girdiği maçta Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Konyaspor! Galatasaray'ın final yolu açık diyebiliriz...

Derbinin ilk yarısında tam anlamıyla bir Galatasaray fırtınası esti. Futbol olarak Fenerbahçe'yi sahadan sildi Galatasaray ilk yarıda. İlk yarı için şunu söyleyebilirim: Bu sezon izlediğim en iyi Galatasaray. Bu sezon izlediğim en kötü Fenerbahçe. İşte böyle bir ilk 45 dakika yaşandı derbide. Galatasaray daha maçın 10. dakikasında Osimhen'in golleri ile 2-0 öne geçti.

Galatasaray maça o kadar güçlü bir oyun ve o kadar güçlü bir ön alan presi ile başladı ki...

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı.

Sarı-lacivertliler, üst üste 3 pas bile yapamadılar. Galatasaray tek kale bir maç oynadı ilk yarıda.

Sarı-kırmızılı hücumcular, biraz daha becerikli olabilselerdi daha ilk yarıda farka gidebilirlerdi.



Bu arada Fenerbahçe savunmasında Skriniar, Kostic ve Çağlar gol olabilecek pozisyonları çıkardı.

Galatasaray, bu sezon Mourinho'nun Fenerbahçe'sini bir sezon içinde iki kez hem de Kadıköy'de yenmeyi başardı.

Mourinho, üç kez karşılaştığı Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı.

Okan Buruk, aynı sezonda Mourinho'ya karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sonra da maçtan sonra seni sürekli mat eden Okan Buruk'un burnunu sıkıyorsun. Şiddet uyguluyorsun.

Bu mudur büyük hocalık! Oysa sana Okan Buruk'u tebrik etmek yakışırdı.



Bu arada maçın uzatma anlarında Davinson Sanchez de ağlara gitmek üzere olan bir topu çıkardı.

Galatasaray adına hayati bir müdahalede bulundu Sanchez!

Galatasaray onlarca gol pozisyonuna girdiği derbiyi 2-1 kazanarak Fenerbahçe'yi eledi.

Hakem Cihan Aydın, bu kadar gerilimi yüksek derbiyi neredeyse hatasız yönetti.

Yasin Kol'dan sonra Cihan Aydın da Türk hakemliğinin yükselen değerleri olma yolunda hızla ilerliyor.

Yolları açık olsun!

Evet maçta anlatacak çok şey var. Ama maçın son anlarında Mert Müldür ile Osimhen arasındaki gerginliğin alevlenmesinde iki takımın da yedek kulübelerinin rolü çok büyüktü. Yaşanan o kavgalar sırasında maç durdu. Cihan Aydın, Galatasaray'dan Kerem ve Barış Alper'e, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a ve Mourinho'nun yardımcısına kırmızı kart çıkardı.

Mourinho da maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü.

Türk futbolunda yangına benzin bidonları ile gidenler çoğalıyor. Aman dikkat! Bildiriler, söylemler, sosyal medya paylaşımları vs. Gerilimi çığ gibi büyütüyor. Beyler sakin olun! Futbol bir oyun; bunu unutmayın!

