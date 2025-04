Hakeme rağmen!

Trabzonspor, bir gün önce İnter'i Papara Park'ın çimlerine gömen U19 takımından hiç hisse kapmamış gibi bir mücadele ortaya koydu 90 dakika boyunca.

Kardeşleri tarih yazarken, milyon euro'ları kazanan ağabeyleri, küme düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK karşısında son derece kötü bir futbol ortaya koydular.

Fatih Tekke'nin oyuncularına 'basit oyun' nedir önce bunu öğretmesi lazım. Topu ayağına alan her oyuncu, gidiyor ama nereye gidiyor, ne yapacak, pas mı verecek, şut mu atacak belli değil.

Ben söyleyeyim; gidiyorlar ve topu kaptırıyorlar. Hem takımı yoruyorlar, hem de kendilerini… Messi misiniz siz ki bu kadar topla oynuyorsunuz?



Küme düşme hattındaki Bodrum FK müthiş bir savunma yaptı. Sahada savaştı, bir oyun planına sadık kaldı ve maçı uzatmaya götürdü.

Trabzonspor'un son derece verimsiz bir orta sahası var.

Şenol Güneş denedi olmadı. Şimdi Fatih Tekke de aynı şeyi yapıyor.

Lundstram-Mendy orta sahasının hücuma hiçbir katkısı yok.

Rakip baskı yapınca da ağır kalıyor bu ikili. Dolayısı ile savunmaya da yeteri kadar katkıları olmuyor.

Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği Enis Bardhi, maç boyunca çok zorluk çıkardı bordo-mavili takıma. Güzel de bir gol attı.

Bodrum FK'yı hem orta alanda, hem de hücumda ayakta tutan isim oldu.



Trabzonspor adına işler yolunda gitmezken, maçın adamı Zubkov sahneye çıktı. Muhteşem bir golle Trabzonspor'u uykudan uyandırdı.

Hem takımını, hem de tribünleri uykudan uyandırdı.

O gole kadar (Dk.98) sahaya enerji veremeyen taraftar kendine geldi, rakibi baskı altına aldı.

Trabzonspor, Papara Park'ta taraftar coşkusu ile oynayan bir takım.

Tribünlere gelen taraftarların da bunu çok iyi bilmesi gerekir.

Zubkov, Trabzonspor yönetiminin son dönemde yaptığı en iyi transferlerden biri. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Güçlü, süratli, en önemlisi de futbolu çok iyi biliyor.

Oyun zekası da üst düzeyde Zubkov'un.



Mustafa Eskihellaç yüreği ile mücadele ediyor. Öne çıkışları çok iyi ama önde fazla kaldığı için arkasına atılan her top, Trabzonspor savunması için tehlike.

Gökdeniz karşısında zorlandı Mustafa. Daha basit oynarsa takıma katkısı fazla olur. Trabzonspor zorlansa da turu geçip yarı finale yükseldi. Ama bu oyun, kupa şampiyonluğu için yetmez. Takımın iskeletini oluşturan oyuncuların performanslarını yükseltmesi lazım.

Savaşmaları lazım.

Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor'un elenmesi için adeta her şeyi yaptı sahada. Gereksiz yere kartlar çıkardı. Tribünleri gerdi.

Mendy'ye çıkardığı 2. sarı ve Okay'a çıkardığı ilk sarı kart amatörceydi Zorbay Küçük'ün.

Zorbay Küçük, bu iki amatörce hatasıyla Trabzonspor'un maçı 9 kişi tamamlamasına neden oldu.

Bazı maçlarda hakemi de yenmen gerekir. Dün böyle bir maç oynadı Trabzonspor!