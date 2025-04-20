Sikan nerede Fatih hocam!

Trabzonspor'un ocak ayında 6 milyon euro vererek transfer ettiği Danylo Sikan, ligde küme düşen Adana Demirspor karşısında bile oynamayacaksa hangi maçta oynayacak Fatih hocam! Adana'da sahaya çıkardığın 11, fırtına gibi eser, rakibi kasıp kavurur o zaman anlarım! Yahu senin takımın küme düşen Adana Demirspor kalesine ilk isabetli şutunu 23. dakikada attı.

Takımda tempo yok, kanatlar çalışmıyor, orta saha işlemiyor. Yardımlaşma yok. Sahaya çıkardığın 11, lig bitmiş havasında oynuyor! Danylo Sikan, bir değer; bir yatırım transferi… Sen oynatacaksın, işleyeceksin ki, bu genç adam ışıldayacak. Başkan Ertuğrul Doğan, çalıştığı teknik adamların adeta bir dediğini iki etmiyor. Bir başkan olarak ne gerekiyorsa yapıyor! 6 milyon euro'luk bir oyuncu kazandırmış Trabzonspor'a! Sen bu genç oyuncuyu oynatmazsan, Başkan'ın da enerjisini düşürmüş olursun Fatih hocam!

Danylo Sikan ile ilgili bizim bilmediğimiz bir sorun mu var acaba? Bunu düşünmeden edemedim maçı izlerken! Performansı mı düşük? İdmanlarda çalışmıyor mu? Yoksa Göztepe kupa maçına mı sakladınız Sikan'ı? Öyle ya da böyle; Sikan'ı dünkü maçta görmek isterdik! Oynamayan oyuncu küser, motivasyonu düşer hocam! Bunu en iyi sen bilirsin!

Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında oynadığı futbolu hiç beğenmedim. Banza'nın harika golü dışında pozitif anlamda bordo-mavililerde bir şey göremedik! Ama bu isteksiz ve temposuz futbol, Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı kupa maçında hayal kırıklığı yaşamasına neden olur! Bu oyun, kupada finale çıkmak için yetmez! Sahada savaşmazsan, koşmazsan, yardımlaşmazsan final de kupa da hayal olur!