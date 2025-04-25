Kupa finali nefes kesecek!

Maça daha iyi başlayan taraf Göztepe idi. Emersonn ve Romulo ile ön alan baskısını iyi yaptılar. Ogün ve Tijanic ile iki gol pozisyonuna da girdi İzmir ekibi. Trabzonspor, Göztepe'nin ilk 10 dakikadaki baskısını kırdıktan sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Bordo-Mavililer'de Nwakaeme, sol kanadını çok iyi kullandı. Ceza sahasına milimetrik ortalar yaptı. İlk yarının uzatma anlarında net bir pozisyondan da yararlanamadı Nwakaeme. Banza'nın, Savic'in ve Zubkov'un da kaçırdığı pozisyonlar var Trabzonspor adına. Trabzonspor ilk yarıda biraz daha becerikli olabilseydi, final biletini cebine koyabilirdi. Ama ilk 10 dakika hariç, bordomavililer, ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu.

Hakem Cihan Aydın, 32'de Sikan'ın şutunda Ogün'ün eline çarpan topta penaltıyı veremedi. Alman VAR hakemi de pozisyonu bence iyi analiz edemedi. Penaltı verilmeliydi bu pozisyonda. 35'te Banza, Heliton tarafından yere indirildi. Buz gibi penaltıydı pozisyon! Cihan Aydın yine sınıfta kaldı bu pozisyonda. Alman VAR hakemi Benjamin Cortus da... İkinci yarıya bu kez Trabzonspor çok iyi başladı. 50'de Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda top, Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın penaltıyı verdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ama ilk yarılarda pek ortalarda görünmeyen Alman VAR hakemi Cortus, pozisyonu izledi ve ofsayt olmadığını, pozisyonun penaltı olduğunu bildirdi. Penaltıda topun başına gelen Banza, topa yavaş bir vuruş yapınca günün iyi isimlerinden kaleci Arda, bu penaltıyı çıkardı.

Kaçan penaltı, Trabzonsporlu oyuncuların enerjisini düşürüp, moralini bozarken; Göztepe'nin oyun iştahının artmasına neden oldu. İzmir ekibi bu dakikalarda etkili ataklar yaptı. Lundstram, Trabzonspor adına en kötü isimdi. Orta alanda bütün yük, Ozan Tufan'ın omuzlarına bindi. Tam 'Maç acaba uzatmaya mı gidecek?' soruları sorulmaya başlanırken; Zubkov'un kornerinde Ozan Tufan fantastik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın yıldızı Nwakaeme, maçın son bölümünde Zubkov'a adeta 'artık bunu at' dedi. Zubkov da takım arkadaşını kırmadı. Bir anda Papara Park, bayram yerine döndü. Dünkü maçta Uğurcan Çakır da iki etkili kurtarış yaparak, takımını sırtladı. Trabzonspor'un kötü geçen sezonu kurtarmak için önünde çok büyük bir şans var artık. Kupa Şampiyonluğu! Fırtına finalde. Bordo-mavililer çok etkili bir futbol oynayarak finale yükseldi. Trabzonspor-Galatasaray finali gerçekten tam bir futbol gösterisi olacak.