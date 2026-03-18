GÜNÜN YAZILARI
Kalite kazandı
Gürcan Bilgiç

18 Mart 2026 | Çarşamba

Kalite kazandı

Kadıköy "yalnızlığı" yaşadı maç başlarken. Dört maçlık süreç, Karagümrük mağlubiyeti, oyuncuların vücut dili, Galatasaray'ın puan farkını açması… Bir çok bahane var o yalnızlığın içinde. Bayram öncesinde tribünler yarı yarıya dolmuş, sahada yine "kaçamaklar" var. Birden bire "ültimatom" düştü aklımıza. Tedesco'ya verilmişti ama soyunma odasına giderken yolunu kaybetmiş gibiydi. Antep golü ararken, bir kontratak ile, kendilerinin bile ummadığı bir anda golü buldular.

Asensio'nun neden ellerini havaya kaldırdığını anlayamadan denge geldi ama bu kez o meşhur "vücut dili"ni konuşuyorlardı. Guendouzi – Asensio ikilisi maçın sorumluluğunu alıp, iyi pasları, doğru oyuncu ile buluşturdular. Kendi sahasında, temastan uzak oynamayı tercih eden Gaziantep takımının, sırtına doğru yaptı koşuları Nene. Üç gol attı, emeğinin hakkını aldı. Kante'ye gelirsek; tüm takım öndeyken Ederson'u tercih edince ilk "mırıldanma" dalgası ile karşılaştı. Tribün mesajını verdi tecrübeli oyuncuya. Attığı golün bir "trafikten" çıkması, O'na gecenin hediyesi. Fenerbahçe yarasını sardı, bu galibiyet ile maç fazlasıyla da olsa puan farkını yine dörde indirdi. Milli maç arası sonrasında, sakatlarını da döndürerek, belki de yeni hocasıyla son düzlüğü kovalayacaklar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir.
Karagümrük, Galatasaray, Ederson, Fenerbahçe, Gaziantep, Kante, asensio, TEDESCO

