Çok şey kaybettik

Hem Galatasaray'ın Avrupa hedefinde yoluna emin adımlarla devam etmesi; hem de Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli bir maçtı. Çünkü UEFA sıralamasına göre sınırdaydık. UEFA ülkeler sıralamasında Ukrayna'ya geçilip, 12. basamağa inmiştik maçtan önce. İskoçya ile çekişiyorduk artık. Galatasaray, Glasgow Rangers'ı elerse, önümüzdeki sezon da lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılacaktı. Elenirsek de 13. sıraya düşme tehlikesi ile başbaşa kalacaktık. Hem Rangers hem de Celtic kazandı dün ve biz 13. sıraya düştük. Evet Avrupa'da mücadele edecek iki takımımız daha var. Başakşehir ve Sivasspor. Onların alacağı puanlar artık kaderimizi belirleyecek. İskoçya'ya geçilip, 13. sıraya düştük dün gece (11. sırayı tekrar geri alamazsak) bu başarısızlık; lig şampiyonu takımımızın, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak anlamına geliyor... Çünkü ilk 12'nin altında kalan takımlar, 2 ön eleme oynayacak.

Fatih Terim de bütün bunları düşünerek rotasyon yapmadan ideal 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların turu geçip, gruplara kalması aynı zamanda 6 milyon Euro'nun da kasaya girmesi demekti. Ama ne tur geldi; ne de 6 milyon Euro! İlk 15 dakika İskoç temsilcisinden ön alanda baskı yedik. Evet, Steven Gerard'ın öğrencileri, öyle net bir pozisyona giremedi ama bizi de çıkarmadılar... Sonrasında oyunda dengeyi kuran Galatasaray, Feghouli ile iki etkili pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Falcao ilk yarıda topla hiç buluşamadı desek yeridir. Helander de adeta bir gölge gibi markaja aldı Falcao'yu.

Rangers, savunması iyi olmayan ve rakiplerine pozisyon veren bir takım. Ama hücumda da bir o kadar etkililer. Tam işler yolunda giderken, Florya'da doğup büyüyen Ianis Hagi, Arfield'a öyle bir asist yaptı ki, bütün savunmamızı oyundan düşürdü ve Rangers, skorda üstünlüğü ele geçirdi. Geriye düştükten sonra riskleri de alarak daha çok rakip sahaya gittik, ama son paslarda etkisiz kaldık. Rangers, sağbeki Tavernier ile 2. golü buldu. Bu golde ortayı yaptıran Omar ile savunmamızın hatası büyüktü.

Tabelayı 2-0'a getiren Rangers, bu moralle daha rahat top çevirip, artık zamana oynamaya başladı. Galatasaray'da ise moral bozukluğu, oyunumuzu olumsuz etkiledi. Fatih Terim'in kenardan hamleleri, Marcao ile golü getirdi. Ama turu geçemedik ve sonuç olarak çok şey kaybettik! Artık tüm umutlarımız, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'da başarılı olup, bizi 13. sıraya düşürmeyecek sonuçlar alması... İyi sonuçlarla bize UEFA ülkeler sıralamasında basamak yükseltmesi! Bizim 11. sırayı tekrar geri almamız şart! Haydi Başakşehir, haydi Sivasspor! Alacağınız her galibiyet, her puan artık altın değerinde