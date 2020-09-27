ÖZGÜVEN...
Trabzonspor, Malatyaspor karşısında daha maçın ilk yarısında farka gitti. Afobe, attığı 2 golle klas bir forvet olduğunu gösterdi. Bordo-mavililer'in attığı 2. gol tam bir halı saha golü gibiydi. 3 pasla ağları havalandırdılar.
Nwakaeme'nin sol ayağı ile attığı golde zeka, bitiricilik, beceri ve ustalık vardı. Trabzonspor'un bu maçı kazanması hem Newton açısından, hem de takımın özgüveni açısından çok önemliydi.
Peki takımda hiç mi sorun yok?
Elbette ki var. Mesela Edgar'ın yanına iyi bir stoper şart! İlk golün asistini yapan Hüseyin çok iyi niyetli, ama daha fazlasını yapacak kapasitesi var. Belli ki eleştirilerden çok etkileniyor. Campi zaten geçen yıl vasatı bir türlü aşamadı ve ağır bir stoper.
Marlon dün özellikle ilk yarıda çok adam kaçırdı. Serkan Asan, iyi niyeti ile mücadele etti. Her maç üzerine koyuyor. Ama daha çok pişmesi lazım.
***Orta alanda bir oyun liderine ihtiyaç var. Trondsen bu boşluğu doldursun diye transfer edilmişti ama 6 ay yok.
Buraya bir çözüm üretilmesi şart.
Çünkü rakipler hızlı oynadığında Trabzonspor orta sahasında engelle karşılaşmadan çok hızlı geçiyorlar.
Baker, henüz takım arkadaşlarını ve hünerlerini bilmiyor. Topu ayağına aldığında pas konusunda ve servis konusunda tereddütler yaşıyor. Bu da Trabzonspor'un hızlı hücumlar yapmasına engel oluyor.
Flavio-Abdülkadir Parmak ikilisi yavaş yavaş oturuyor.
Abdülkadir Ömür'ün kanattan daha fazla içeri girip, skora katkı vermesi lazım. Doğuştan yetenek ama golü daha fazla düşünmesi gerekir.
Trabzonspor bu galibiyet ile dün bize hedef takımı olduğunu gösterdi.
Sakatların iyileşip dönmesi ve yeni transferlerin de takıma katılması ile tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor ortaya çıkacaktır.
Fırtına, dün bu sinyalleri fazlasıyla verdi.
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