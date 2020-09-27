ÖZGÜVEN...

Trabzonspor, Malatyaspor karşısında daha maçın ilk yarısında farka gitti. Afobe, attığı 2 golle klas bir forvet olduğunu gösterdi. Bordo-mavililer'in attığı 2. gol tam bir halı saha golü gibiydi. 3 pasla ağları havalandırdılar.

Nwakaeme'nin sol ayağı ile attığı golde zeka, bitiricilik, beceri ve ustalık vardı. Trabzonspor'un bu maçı kazanması hem Newton açısından, hem de takımın özgüveni açısından çok önemliydi.

Peki takımda hiç mi sorun yok?

Elbette ki var. Mesela Edgar'ın yanına iyi bir stoper şart! İlk golün asistini yapan Hüseyin çok iyi niyetli, ama daha fazlasını yapacak kapasitesi var. Belli ki eleştirilerden çok etkileniyor. Campi zaten geçen yıl vasatı bir türlü aşamadı ve ağır bir stoper.

Marlon dün özellikle ilk yarıda çok adam kaçırdı. Serkan Asan, iyi niyeti ile mücadele etti. Her maç üzerine koyuyor. Ama daha çok pişmesi lazım.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın