Bayarslan'a soru: Neden iptal ettin?

Hakem Volkan Bayarslan, gözünün önündeki pozisyona tereddütsüz penaltıyı verdi. VAR, işgüzarlık yapıp, hakemi çağırdı ve penaltıyı iptal ettirerek maçın kaderi ile oynadı. Şimdi şu soruyu soruyorum: 'Verdiğin penaltıyı neden iptal ettin Bayarslan? Sahanın hakimi sen değil misin?' Daha 2. haftadan anlaşıldı. Hakemler yine çok can yakacak. Yeni takviyelerle, 6-7 hafta sonra Trabzon yarışa ağırlığını koyar!



Trabzonspor, Denizlispor maçına iyi başladı. Newton hoca, 3'li savunmayı denedi bu maçta da... Karşılaşma boyunca gole yakın takım Trabzonspor olmasına rağmen, bir türlü beklenen gol gelmedi. Ama hakemler, karşılarında Trabzonspor olunca geçen sezonki gibi yakmaya devam ediyorlar. Dün başta Nwakaeme'nin penaltısı (..ki hakem Volkan Bayarslan pozisyona çok yakında ve penaltıyı tereddütsüz verdi) olmak üzere 3 penaltı çalınabilirdi bordo-mavili takım adına. Özellikle de Nwakaeme'nin Lopes tarafından düşürülüşünde VAR hakemi de gördü de hakemi VAR'a çağırıp net penaltıyı iptal ettirdi, anlayamadık. Sonuçta güme gitti penaltı. Geçen hafta MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın hakemlerinin, çok kolay penaltı çaldığını gördükten sonra, dün de Trabzonspor'un penaltıları verilmeliydi. Bu kadar tutarsızlık olmaz!

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Ama Trabzonspor'da giden oyuncuların yeri henüz dolmadı. Trondsen'in uzun süre sahalardanuzak kalacak olmasıyla başladı aslında şanssızlıklar zinciri. ..Ki Trondsen, Trabzonspor'un yeni Sosa'sı, yeni Colman'ı olacaktı. Sonrasında Sörloth'un gidişi takımı moral olarak da çok etkilemiş. Futbolcuların enerjisini düşürmüş Kuzeyli golcü. Evet Afobe ve Baker, dün gelir gelmez maça çıktılar adeta. Baker sadece 1, Afobe ise 2 idman yaptı. İki oyuncu da takımı daha tanımıyor. Uyum sorunu yaşıyorlar. Bunlar çok doğal. Baker'in özellikle serbest atışındaki vuruş kalitesine hayran kaldım. Bu sezon duran toplardan çok gol atar, özellikle de kazanılan penaltılarda topun başına geçer. Ama Eddie Newton'un da dün rakip 68. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra hemen oyuncu değiştirmesi gerekirdi. Bir stoper veya bir kenar bekini çıkarıp, çift forvete dönebilirdi. Belki bu değişiklikler de tutmayabilirdi ama en azından şunu derdik; 'Newton hoca, kenarda maçın ne kadar içinde olduğunu gösterdi ve maçı kazanmaya yönelik hamleler yaptı...'

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Newton'un ilk hocalık deneyimi. Her kaybediş, bir öğreniştir. Newton, majör liglerin en önemli teknik direktörlerinin yardımcılıklarını yaptı. Mutlaka onlardan çok şeyler öğrenmiştir. Onun da; Trabzonspor'un da zamana ihtiyacı var. Bu sezon lig, uzun maratondan da öte... Dile kolay 40+2 hafta... Takımlar çok yıpranacak. Ama yönetimin de acilen, takımın stoper mevkisinde yaşadığı sıkıntıları yeni takviyelerle çözmesi gerekiyor. Ben Trabzonspor'un 6-7 haftadan sonra gerçek kimliğine bürünerek, taraftarlarının içini ısıtan maçlar oynayıp, seri galibiyetler alacağını düşünüyorum. Taraftarların sabretmesi, yönetime; hocaya ve takıma destek olmaları gerekir. Emek+alınteri+takım bütünlüğü başarıyı getirir. Ligin ilk haftalarında Trabzonspor gibi bütün takımlar böyle yol kazalarına uğrarlar. Hemen enseyi karartmamak gerekir. Camia takıma destek verecek, yönetim nokta atışı transferler yapacak, zaten bir hafta içinde 2 yeni transfer daha geleceğini düşünüyorum. Sakatlar da iyileşince Trabzonspor, yine maçlarını takır takır kazanır. Bu takıma sabır gösterip; destek vermek şart! Trabzonspor bu sezon da şampiyonluk yarışının içinde hep olacaktır...

TFF 14 PROTOKOLÜ ACİLEN DEĞİŞTİRMELİ

TFF'nin, sağlık protokolüne göre bir takımda maça çıkacak en az 14 sağlıklı futbolcu varsa (covid testi negatif olan) o karşılaşma oynanır. Bu kural, geçen sezon pandemi nedeniyle lige verilen arada protokole geçmişti. Fakat bu aradan sonra liglere devam kararı verilince (bazı ligler devam etmedi) UEFA dedi ki, 'Takımlara 5 oyuncu değiştirme hakkı veriyorum.' Peki o zaman ey TFF, x takımı ile y takımının maçı var diyelim. x takımı, (covidli oyuncu fazlalığı nedeniyle) 14 oyuncu listesi bildirebildi. y takımı da yedekleri ile birlikte toplam 21 kişilik liste verdi. x takımı 11 oyuncu ile sahaya çıktı. Geriye kaldı 3 oyuncu. Yani x takımı, sadece 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanabilecek. 5 oyuncu değişiklik rahatlığından yararlanamayacak. y takımı da 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmanın verdiği rahatlığı fırsata çevirecek. O zaman nerede kaldı eşit şartlarda mücadele? O yüzden TFF, '14 sağlıklı futbolcu protokolünü' acilen revize etmeli. Bu kural, 11 + 5 olmalı. Yani 'takımlarda en az 16 sağlıklı futbolcu varsa o maç oynanır' diyerek bu işin adı konmalı