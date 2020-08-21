Böyle kaçıp gitmek var mı? – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Böyle kaçıp gitmek var mı?

Böyle kaçıp gitmek var mı?

Başkanı ve yönetimi dün istifa etti.
Bakın şu işe... Geçen sezon, başta olmak üzere, , , ve birçok maçta hakemler tarafından adeta doğranırken neredeydiniz Sayın Alp! Ligden düşme kaldırılmasaydı Ankaragücü'nün hakem kurbanı olarak düşürülüşünün hesabını nasıl verecektiniz? Neden hakemlerin bu kadar hatalar yapmasına göz yumdunuz?
Neden bu kadar sessiz kaldınız?
Neden bir takımın, hakemler tarafından sürekli korunmasına göz yumdunuz? Neden Zorlu'da Başkanı Sayın 'in de bulunduğu gizli görüşmede Fenerbahçe Başkanı sizi adeta ayağına çağırdığında o gün istifa etmediniz?
Şimdi görevinizi başarı ile tamamladınız, adeta şampiyonu belirlediniz ve istifa ediyorsunuz?
Öyle mi Zekeriya Alp? Ya da öyle bir durum ortaya çıkmadı mı?
Bunca alınterini yerle bir eden hakemlerimize karşı sessiz kaldınız?
Şimdi çekip gidiyorsunuz?
Oysa sizin hesap vermeniz gerekir....
O hakemleriniz tarafından canı yanan camialara...

***

Böyle kaçıp gitmekle kurtulamazsınız! Çünkü her insan gibi siz de bu kötü görev sürenizi yani mazinizi ömür boyu sırtınızda taşıyacaksınız... Başınızı yastığa koyduğunuzda nasıl uyuyabildiniz geçen sezon çok merak ediyorum.
Yaktınız, yıktınız, Türk futbolunun adeta canına okudunuz ve gidiyorsunuz...
Neden geçen sezon lig yarışına hakemleriniz tarafından gölge düşürüldüğünde (ben bu işi başaramadım diye) hemen istifa etmediniz? Türk futbolundaki temiz yürekler sizi asla affetmeyecek bunu bilesiniz...
Lig dizayn edildi; görev başarı ile tamamlandı ve gidiyorsunuz öyle mi?
Önce hesap vermeniz gerekmiyor muydu yaktığınız takımlara...
Başarısızlıkta tarih yazarak sessizce gittiniz... Yeni sezonda hakemlerin sahada adalet dağıtmasını sağlayacak, VAR'ın hakem hatalarını çözeceği yürekli ve hiçbir başkana biat etmeyecek bir MHK istiyoruz şimdi...

  • Zeki Uzundurukan Zeki Uzundurukan
    1. 21 Ağustos 2020, Cuma
    1. E-Posta: zeki.uzundurukan@fotomac.com.tr
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