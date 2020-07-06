12 maçta neredeydin ey VAR!

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına devam edebilmesi için kazanmaktan başka çaresi yoktu. Gündüz saatlerinde A Spor'daki yayında şunları söylemiştim: 'Bu maç hata kaldırmaz. Hakem hatası olursa ortalık yangın yerine döner. Cüneyt Çakır'ın, VAR ile uyum içinde olması şart' demiştim. İlk yarıda Donk-Da Costa mücadelesi dışında VAR ile Cüneyt hocanın uyumu mükemmele yakındı. O pozisyonda Donk, ceza sahasında Da Costa'yı sırtından itiyor. Bu pozisyonda da VAR'a gidilseydi; penaltı verilebilirdi.

İlk yarıda 3 kritik pozisyon vardı. Cüneyt hoca, bu pozisyonları es geçti. Ama VAR'ın başındaki Ali Palabıyık, 32'de Da Costa-Feghouli mücadelesi için Cüneyt hocayı VAR'a çağırdı. Feghouli, Da Costa'ya tekme attığı için pozisyon kırmızı kartlıktı. Ve hakem de VAR uyarısı ile kırmızı kartı çıkardı. 6 önemli oyuncusundan yoksun olan Galatasaray, bir de 10 kişi kalınca Trabzonspor daha rahat oynamaya başladı. 38'de Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'un ayağına yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu ben anında gördüm. Ama Cüneyt hoca, bu önemli pozisyonu da atladı. Ama dünkü maçta iyi çalışan VAR yine devreye girerek, Cüneyt hocadan pozisyonu seyretmesini istedi. Hakem de penaltıyı verdi. Sosa'nın penaltı vuruşunda top adeta füze gibi 90'a gitti.

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Pereira'nın yokluğunda sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet, çok iyi bir maç çıkardı. İkinci yarıda Ndiaye'nin köşeye giden şutunu ve Abdülkadir'in enfes bazukasını Okan müthiş çıkardı. Donk, Galatasaray savunmasında çok kritik müdahaleler yaparak, Sörloth'u çok zorladı ama Kral, derbiye son noktayı koyan nefis bir gol attı. Novak'ın attığı kafa golünde Sosa'nın adrese teslim ortası da klasına yakıştı. Sosa dünkü maçta takımını penaltıdan öne geçirdi, 1 de asist yaparak görevini yerine getirdi. Bu arada Trabzonspor, Novak'la bir an önce sözleşme uzatmalı. Bu kadar gol atan bir bek, majör liglerde bile yok. Demek ki neymiş, 'hakemler hata yapar ama VAR devreye girer ve doğru bulunur.' Peki dünkü maçta çalışan VAR, bu sezon 12 maçta hakem kurbanı olan Trabzonspor için neden devreye girmedi? Özellikle de Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta Nwakaeme'ye Skrtel'in yaptığı penaltı neden verilmedi? Hadi hakem görmedi ve çalmadı! Peki VAR? MHK Başkanı da o maçta verilmeyen penaltı için hakemlerine çok sert bir uyarı yazısı gönderdi. O maç yüzünden belki de Trabzonspor şampiyonluğu kaybedecek! Peki bunun hesabını kim verecek? MHK Başkanı mı, yoksa Trabzonspor'u 12 maçta yakan hakemler mi? Bekleyip göreceğiz. Ama dünkü derbiyi 3-1 kazanarak puan farkını 2'ye indiren Trabzonspor'un şampiyonluk şansı, en az Başakşehir kadar var.

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Yeter ki kalan 4 haftada VAR iyi çalışsın. Hakemler, adil olsun! Yani şampiyonluğu sahadaki mücadele belirlesin; hak eden şampiyon olsun! Yeter artık yeter! Önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, sonra Galatasaray yarışın dışına itildi. 12 maçta da Trabzonspor devre dışı bırakılmaya çalışıldı. Ama Trabzonspor, hakemlere rağmen yarışı son maça kadar sürdürecek kalitede bir takım, bunca maçta hakem kurbanı olmasına rağmen belki de şampiyon olacak.... Özellikle de Hüseyin Çimşir, kocaman bir alkışı hak etti. Geldiği günden beri maç kaybetmedi. Takımı, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Kupada da finalde Trabzonspor... Daha ne yapabilir ki bir teknik direktör! Hüseyin hoca, Trabzonspor'un yeni Şenol Güneş'i olacak...