Atamalara dikkat!

Galatasaray maça 1-0 önde başlayabilirdi. Rakip savunma o anda öyle bir hata yaptı ki, Falcao boş pozisyonda topa çok kötü vurunca, bu büyük fırsat kaçtı.

Galatasaray maça ön alanda baskı yaparak başladı. Hem de 5 önemli eksiğine rağmen. Sonra Kayode'nin soldan getirip al da at dediği ortaya Güray dokunamadı. Feghouli maça çok iyi başladı. Belhanda da istekliydi. Galatasaray savunmasını orta sahaya yakın kurup, orta alan direncini artırdı. Bu durum hücumda etkinliği de zenginleştirdi. Ama bu anlayış, bir anlamda Galatasaray için risk almak denekti. Çünkü savunma arkasına atılan her topta kalesinde tehlike yaşadı sarı-kırmızılı takım...

Tam herkes Galatasaray'dan gol beklerken; Sarı-kırmızılı savunma Djilobodji'ye öyle rahat kafa vurdurdu ki; kalede de Muslera olmayınca Galatasaray 1-0 geriye düştü. G. Antepli forvet, bu sezon kafa ile ligimizin en çok gol atan oyuncularından(6 kafa golü). Okan Koçuk, daha Bursaspor kalesini bile korumuyorken 2017'de Fatih Terim, Okan'ı Milli Takım kadrosuna almıştı.

G.Antep'in kazandığı penaltıda Kenan ofsayttı ve penaltının iptal kararı doğruydu.

Galatasaray beraberlik golünü ararken etkili kontratlar yedi ve defansta az adamla yakalandı.

Onyekuru'nun kaleye giden şutunu çizgiden çıkaran Kana Bıyık aslında maçın kader adamı oldu. Müthiş bir hamleydi. Ama Galatasaray ilk yarının sonlarında öyle bir baskı kurdu ki art arda attığı gollerle öne geçti Cimbom. Maça iyi başlayan Belhanda harika bir gol attı. 2. yarıda Ahmet Çalık'ın gole giden Kenan'ı düşürmesi kırmızı karttı. Hakem de doğru olanı yaptı. Zaten savunmada adamı kalmayan Galatasaray, Ahmet Çalık'ın da atılmasıyla hemen Emin Bayram hamlesi yapılabilirdi. Ama Emre'nin yerine Taylan girdi. Bana göre hataydı. Galatasaray bu maçı seyircili oynasaydı maç daha ilk yarıda 5-1 olurdu.

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