Vay Türk futbolunun haline vay!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligin 12 Haziran'da kaldığı yerden start alacağını açıkladıktan sonra; toplantı koridorlarında ve masalarda pazarlıklar havada uçuşmaya başladı. Kimi çıktı, şampiyon olacak takımın parasına göz koydu ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paradan bize de pay verilsin dedi. 7 kulüp başkanı da çıkıp, bu sezon küme düşme kaldırılsın dedi. Vay uyanıklar vay! Futbol Federasyonu Başkanı da bu komik önerileri, bu kaale bile alınmaması gereken önerileri dinliyor ve yönetim kurulu olarak bir değerlendirelim diyor! Vay Türk futbolunun haline vay! Ligler statüsüne göre, lig oynanırken kural değiştiremezsiniz! Buna siz izin verseniz bile, UEFA adeta tepenize biner ve olmaz öyle şey der! Sayın Nihat Özdemir'in bugünkü basın toplantısında 'Küme düşme kaldırılmayacak. Başarısız olan takımlar küme düşecek" demesine ben kesin gözüyle bakıyorum. Doğrusu da bu! Aksi bir durumda lig yangın yerine döner! O marka değeri ile çok övündüğümüz lig, mahalle maçı, halı saha maçı statüsüne döner!

DÜŞME KALDIRILIRSA ŞAMPİYON TAKIM 20 MİLYON LİRA GELİR KAYBINA UĞRAR!

Daha önce şampiyonluk yaşamış ve bu sezon şampiyonluğa oynayan takımlar; ligin son 7 sırasında yer alan kulüplerin başkanlarının yaptığı "Bu sezon düşme kaldırılsın" önerisine şiddetli karşı çıkıyorlar... Hem ligin ciddiyeti açısından (..ki şaibeler, dedikodular, şikeye varan iddialar alır başını gider....) hem de ligin gelecek sezon 21 takımla oynanması durumunda yayın gelirlerine 3 ortağın daha çıkması durumu... Yani 18'e bölünen pay, bir anda 21'e bölünecek. Bu sezon dolar kurunun 5.80'e sabitlenmesi yüzünden 2019-20 sezonunun yayın geliri 2 milyar TL'de kaldı. Sezon başında her kulübe katılım payı olarak 37.8 milyon TL verildi. Takımların aldıkları galibiyete 2,7 milyon TL, beraberliğe 1.4 milyon TL veriliyor. Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL prim alıyor. Eski şampiyonluklar için Galatasaray 70,4 milyon TL, Fenerbahçe 60,8 milyon TL, Beşiktaş 48 milyon TL, Trabzonspor ise 19,2 milyon TL kazanıyordu. Süper Lig'e üç yeni takımın kabul edilmesi ise gelirlerin her takım için yüzde 5.4 daha düşük olması anlamını taşır. Bu durum şampiyonluğu hedefleyen takımlar için toplamda 20 milyon TL'yi bulan bir gelir kaybına neden olur.

'YAYIN İHALESİNE BİZ DE KATILALIM!'

TFF ve Kulüpler Birliği'nin son toplantısının perde arkasından küme düşmenin kaldırılması ve buna yapılan itirazlar ön plana çıktı. Ama toplantıda en fazla konuşulan konu yayın ihalesi olmuş. Pandemi nedeniyle Fransa'da lig, Türkiye'den bir hafta eksik oynanmasına rağmen BeinSports'un orada kulüplere ödeme yapıp, Türkiye'de yapmaması en fazla tartışma yaratan konulardan biri olmuş. Bu konuyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir, BeinSports'un yaptığı; "Mart'ta ödenmeyen taksidi sezon başı ödenen yüzde 25'lik avansa sayıyoruz. Geciken bir şey yok" dediğini açıkladı. İşte bu açıklama; çok sert tartışmaları da beraberinde getirmiş. Daha önce yapılan Kulüpler Birliği toplantısında olduğu gibi aynı kulüp başkanları, "BeinSports'la devam etmeyelim" restini çekmiş. Bazı kulüp başkanları ise, "Dik duralım. Türkiye'den çıkamazlar. Sadece Digitürk'ü almak için 1 milyar dolar ödediler. Bu parayı bırakamazlar" iddiasını ortaya atmışlar. Kulüpler Birliği, TFF'den, BeinSports'la yapılacak görüşmelere kendilerinin de katılması ve söz sahibi olması konusunda talepte bulunmuşlar. Anlaşmaya göre BeinSports sadece TFF ile muhatap oluyor...

HABERCİLİK EMEK, ARAŞTIRMA; BAHİS İSE BİLGİ VE ZEKA İSTER

Fotomaç, pandemi sürecinde de farkını ortaya koydu.

Liglere ara verildiği için, diğerlerinin spor sayfaları sıradan haberler ve yorumlarla çıkarken; Fotomaç her gün tam 10 ses getiren manşetle bayilerde yerini aldı. Bu dönemde transfer haberciliğine de yine Fotomaç damgasını vurdu. Önce Fotomaç yazdı, sonra diğerleri... Avrupa basınında da pek çok gazete ve internet portalları Fotomaç'ı kaynak gösterdi...

HABERCİLİKTE OLDUĞU GİBİ İDDAA VE AT YARIŞINDA DA TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYON SPOR GAZETESİYİZ...

Tıpkı futbol ligleri gibi; TJK tarafından atyarışlarına da pandemi sürecinde ara verildi. Fotomaç Tempocu'nun atyarışı uzmanlarını hemen ABD, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Brezilya'da koşulan atyarışı mücadelelerine yönlendirdik... Hiçbir gazete; bu ülkelerdeki at yarışını yorumlayıp, analiz edemezken, Fotomaç detaylı yarış programlarının yanında, üç yabancı yarış ustasından da yorumlara yer verdi. Atyarışlarını Fotomaç'tan takip eden yarışseverler; kısa sürede yabancı yarışlardan da üst üste paralar kazandı Fotomaç sayesinde... Hem de tam 35 BİN TL... Güle güle harcayın yarışseverler! Fotomaç, Türkiye'de iddaa oyununun oynanmaya başladığı günden beri 'İDDAA'NIN TESCİLLİ KRALI' olarak iddaa severlerin hafızalarında yer etti.

FOTOMAÇ TEMPOCU da 'TÜRKİYE'NİN TEK ŞAMPİYON YARIŞ GAZETESİ' olarak bilinir yarışseverler tarafından. Yarışseverler, şimdi de 'YABANCI YARIŞLARIN TESCİLLİ KRALI FOTOMAÇ TEMPOCU' demeye başladılar. Evet! Biz pandemi sürecinde de adeta bir karınca çalışkanlığında işimizi yaptık. Her gün Türkiye'nin en güçlü spor sayfalarını çıkardık. İddaa ve atyarışına da damgamızı vurduk. Tüm ekip arkadaşlarımı özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum.



ŞİMDİ YARIŞSEVERLERE BİR BÜYÜK MÜJDE DAHA VERİYORUM! YABANCI YARIŞLAR, ARTIK FOTOMAÇ'TA TAM 8 SAYFA

YARIŞSEVERLER! YABANCI YARIŞLARDAN SİZ DAHA ÇOK KAZANIN DİYE, FOTOMAÇ TEMPOCU, ARTIK HER GÜN TAM 8 SAYFA OLARAK SİZLERLE BULUŞACAK. EVET YANLIŞ DUYMADINIZ! 2 SAYFA DEĞİL; TAM 8 SAYFA! BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN, ATYARIŞLARINDAN BÜYÜK PARALAR KAZANIN!