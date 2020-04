''Ya feda ya veda''

Bu zor süreçte yüksek ücret alıp, 'feda'ya karşı çıkan futbolcu ile ilk fırsatta yollar ayrılmalı. Çünkü gün, destek ve fedakarlık günüdür...

Dünya futbolu çok zor bir dönemden geçiyor. Türk futbol dünyası da bu salgın belasından fazlasıyla etkilendi.

Liglerin haziran ayı içinde kaldığı yerden devam etmesi planlansa da ortada netleşen bir durum yok.

Her şey virüs belasından kurtulup, hayatımızın normal akışına dönmesine bağlı. Evet adeta futbolla yatıp kalkan bir toplum olarak, maçların o nefes kesen heyecanını çok ama çok özledik.

Bir an önce bu tarifsiz futbol ziyafetine kaldığımız yerden devam edebilmemiz için 'evdekalıp', kendimizi izole etmemiz çok önemli. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız. Bizler, sizlere her gün haber hizmetimizi sunabilmek için görevimizin başındayız. Ama her türlü önlemlerimizi aldık.

Son derece steril bir ortamda, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği bütün kurallara uyarak çalışıyoruz.

Haber beklemez, vermek zorundayız. Her gün sizlere dolu dolu bir Fotomaç gazetesi sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri habersiz bırakmamak için, evlerinizde sizleri bilgilendirmek için...

***

Gelelim tekrar futbol dünyamıza ve takımlarımıza... Futbolcular, teknik adamların verdiği bir program dahilinde evlerinde çalışmalarına devam ediyor. Ama evde çalışmakla, çim zeminde takım halinde toplu idman yapmak arasında dağlar kadar fark var. Yani 'ligler şu tarihte başlayacak' dedikten sonra bu takımların en az 1 ay kamp süreci geçirmeleri gerekiyor. O yüzden benim tahminime göre; bu ligin haziran ayında oynanması çok zor görünüyor. İnşallah yanılan ben olurum.Bunu çok isterim gerçekten...Kulüplerimizi ayakta tutan üç temel gelir kaynağı var. 1) Yayıncı kuruluş gelirleri. 2) Maç günü gelirleri. 3) Ticari gelirleri. Şu anda bütün kulüplerimizde bu gelirler sekteye uğradı. Futbolcuların mayıs ayı sonunda bitecek olan sözleşmeleri, FIFA düzenlemesine göre ligler oynanıp, bittikten sonra futbolcuların da sözleşmeleri sona ermiş sayılacak. Burada akla şu soru geliyor? Peki kulüpler, mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan futbolcuya, ligler bitene kadar (haziran veya temmuz) maaş ödemeye devam edecek mi?Bu belirsizliğin de ortadan kaldırılması gerekiyor.

***

Gelelim işin en önemli kısmına...

Yani FEDA bölümüne.... Kulüplerimiz bu güne kadar kadrolarındaki futbolcuların adeta bir dediğini iki etmedi. Hem de döviz üzerinden transfer taksitleri hesaplarına yatırıldı. Döviz üzerinden diyorum çünkü kulüplerimizin bütün gelirleri TL üzerinden...

Kur farkından hep etkilenen kulüplerimiz oluyor. O zaman şimdi FEDAkarlık zamanı ey futbolcular!

Durum ortada!

Dünya, büyük bir salgına karşı mücadele veriyor! Gün, ekmeğini yediğiniz kulüplerinize sahip çıkıp, destek verme günüdür! O yüzden aldığınız yıllık gelirlere göre yüzde 50'ye varan indirimler yapmak zorundasınız.

Bu kulüplerimizin ayakta kalabilmesi için belli bir süreliğine sizlerin de fedakarlık yapması şart...

Dört Büyükler'in yıllık futbolcu giderlerine şöyle bir bakacak olursak;

Fenerbahçe: 60 milyon Euro Galatasaray: 43 milyon Euro Beşiktaş: 31 milyon Euro Trabzonspor: 17 milyon Euro Kulüp yönetimlerinin, şu anda yapmaları gereken en önemli icraat, 'feda' uygulamasını hayata geçirmeleridir. Sonraki süreçte zor durumda kalmamaları için özellikle yıllık ücreti fazla olan oyuncularla görüşüp, indirime gitmelerini sağlamalılar.

UEFA'nın, pandemi nedeniyle Finansal Fair Flay uygulamasında esnekliğe gitmesine hiçbir kulüp güvenmesin.

Sonuçta salgın bittikten sonra UEFA yine o kararlı tutumunu sergileyeceğini ifade etti. Yol yakınken geleceği görmek çok önemli...

Bu zor süreçte yüksek ücret alıp da fedakarlık yapmayan futbolcular olursa da o futbolculardan formasını giydikleri kulüplere yarar gelmez.

Dost kara günde belli olur...

Fedaya karşı çıkan futbolcu olursa da hemen yollar ayrılmalı...

'Ya feda ya veda' denmeli...