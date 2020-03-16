Organize işler!

Maçın 32. dakikasında Skrtel, hava topu mücadelesinde Nwakaeme'yi ceza sahasında formasından çekip yere indirdi.

'Penaltı nedir?' sorusuna örnek olarak gösterilecek bir pozisyon.

Net ötesi bir penaltı. Hadi anladık Fırat Aydınus vermek istemedi.

Ya VAR'daki Mete Kalkavan'a ne demeli!

Mete Kalkavan, bu pozisyonun penaltı olduğunu adı gibi biliyor ama o da Fırat Aydınus'u çağırmıyor.

MHK Başkanı çıkıp Trabzonspor'u hedef alan açıklamalar yaparsa, hakemleri de Trabzonspor'un net penaltısını vermez!

Tepki-etki misali.

Ama Trabzonsporlu oyuncular da teknik heyet de çok fazla centilmenler.

Bu pozisyona itiraz etmeleri gerekirdi.

Onlar da haklı, haklarını aramaya kalksalar hemen kart!

İlk yarıda Başakşehir'i savunmasına adeta hapseden Trabzonspor, tek kale bir maç oynadı ama kalabalık savunmayı aşamadı.

H H H

İkinci yarıya kötü başladı Trabzonspor.

Başakşehir'in golü 'geliyorum' dedi.

Demba Ba bomboş pozisyonda affetmedi.

Skrtel'in kendi kalesine attığı golden sonra tekrar oyuna döndü Trabzonspor. Yine net pozisyonlar buldu rakip kalede.

Demba Ba'nın ikinci yarıdaki etkili şutlarında Uğurcan başarılıydı.

Oyunun son bölümünde (hafta içinde maç yaptıkları için) iki takım da yoruldu.

Sonuçta Trabzonspor iki haftadır hakem kurbanı oluyor.

Gaziantep FK maçında bir golü ve bir penaltısı verilmeyen Trabzonspor'un dün de buz gibi bir penaltısı verilmedi. 2 maçta 4 puanı uçtu gitti bordo-mavililerin.

Ama hakemlere inat hâlâ lider Trabzonspor...

Trabzonspor, bundan sonra kalan 8 maçında önce hakemleri sonra da rakiplerini yenmek zorunda.

Yoksa şampiyonluk hayal...