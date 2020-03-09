Helal olsun!

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında golü yiyip geriye düştükten sonra, adeta Aslan gibi kükredi.

Sarı-kırmızılılar, 10. dakikadan sonra tam bir şampiyon gibi oynayıp akıl dolu iki gol bularak öne geçti.

Barcelona'nın baş döndürücü hızlı ve doğru pas trafiğinden kesitler sundu ilk yarıda Galatasaray.

Feghouli-Falcao uyumu mükemmele yakındı. İlk golde Feghouli, Falcao'ya asist yaptı; ikinci golde ise Falcao, Feghouli'ye al da at dedi. Rıza Çalımbay'ın, kötü oynayan Yasin'in yerine Emre Kılınç'ı oyuna alarak 2. yarıya başlaması, Sivasspor'a müthiş bir ivme kazandırdı.

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Yiğidolar, Emre Kılınç'ın penaltısı ile skora dengeyi getirdi. Bu golden sonra tekrar oyunda sazı eline alan taraf Galatasaray'dı.

Sivasspor ise kontratağa dayalı bir anlayışa büründü. Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen Mert Hakan mükemmel bir futbol ortaya koydu. Galatasaray'ın uzun soluklu galibiyet serisi Sivas'ta sona erdi.

Bu sonuç, zirve yarışında iki takıma da yaramadı. Ama iki takımı da ortaya koydukları güzel futbol nedeniyle tebrik etmemiz gerekir...

İki teknik adama da, sahadaki futbolculara da helal olsun...