Helal olsun! – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Helal olsun!

Helal olsun!

, deplasmanında golü yiyip geriye düştükten sonra, adeta Aslan gibi kükredi.
Sarı-kırmızılılar, 10. dakikadan sonra tam bir şampiyon gibi oynayıp akıl dolu iki gol bularak öne geçti.
'nın baş döndürücü hızlı ve doğru pas trafiğinden kesitler sundu ilk yarıda Galatasaray.
Feghouli-Falcao uyumu mükemmele yakındı. İlk golde Feghouli, Falcao'ya asist yaptı; ikinci golde ise Falcao, Feghouli'ye al da at dedi. 'ın, kötü oynayan Yasin'in yerine Kılınç'ı oyuna alarak 2. yarıya başlaması, Sivasspor'a müthiş bir ivme kazandırdı.
***
Yiğidolar, Emre Kılınç'ın penaltısı ile skora dengeyi getirdi. Bu golden sonra tekrar oyunda sazı eline alan taraf Galatasaray'dı.
Sivasspor ise kontratağa dayalı bir anlayışa büründü. Gelecek sezon Galatasaray forması giymesi beklenen Mert Hakan mükemmel bir ortaya koydu. Galatasaray'ın uzun soluklu galibiyet serisi Sivas'ta sona erdi.
Bu sonuç, zirve yarışında iki takıma da yaramadı. Ama iki takımı da ortaya koydukları güzel futbol nedeniyle tebrik etmemiz gerekir...
İki teknik adama da, sahadaki futbolculara da helal olsun...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN