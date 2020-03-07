Futbol ziyafeti – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan <a href="/haberleri/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> ziyafeti

ziyafeti

, maça adeta bir penaltı golüyle başladı. Bu golden sonra sürekli önde baskı yapan, topu hızlı çeviren, oynadığı futboldan keyif alan bir Beşiktaş vardı sahada.
Başta Atiba olmak üzere Elneny, N'Koudou, , Lens ve Boyd çok hareketliydi.
Beşiktaş, bu kadar erken gol bulduğu ve harika oynadığı maçta daha ilk yarı bitmeden farklı açmalıydı ve 3 puanı cebine koymalıydı.
Ankaragücü ise ani kontrataklarla rakip kalede gol aradı. Faty, Rodrigues, Michalak ve Orgill gollük pozisyonlar da yakaladı.
Faty'nin kaçırdığı bir pozisyon var ki; oysa Karius çıkmış ve kale de boştu.

***

Boateng ise Beşiktaş'ın süratli ve modern futboluna ayak uyduramayan tek oyuncuydu.
Maçta öyle nefes kesici anlar yaşandı ki, hızlı hücumlar sonucunda 'top bir o kalede bir bu kalede' durumu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın harika futbolunu, sol ayağı ile rakip kaleye bir füze gönderen Adem Ljajic süsledi.
Jeneriklik bir goldü bu...
Sergen hocanın, Ljajic'i hamle oyuncusu olarak değil, ilk 11'de kullanması sanki daha akıllıca olur diye düşünüyorum.
'ı da 'ı da tebrik edelim, bizlere böylesine coşkulu bir maç izlettirdikleri için.
Şu bir gerçek ki, Beşiktaş; Sergen Yalçın ile kısa sürede olarak çağ atladı.
Beşiktaş yönetimi, eğer Sergen hocanın istediği transferleri yapabilirse; gelecek sezon ligi adeta kasıp kavuran bir Beşiktaş izlemeye hazır olun...

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