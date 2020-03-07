Futbol ziyafeti

Beşiktaş, maça adeta bir penaltı golüyle başladı. Bu golden sonra sürekli önde baskı yapan, topu hızlı çeviren, oynadığı futboldan keyif alan bir Beşiktaş vardı sahada.

Başta Atiba olmak üzere Elneny, N'Koudou, Burak Yılmaz, Lens ve Boyd çok hareketliydi.

Beşiktaş, bu kadar erken gol bulduğu ve harika oynadığı maçta daha ilk yarı bitmeden farklı açmalıydı ve 3 puanı cebine koymalıydı.

Ankaragücü ise ani kontrataklarla rakip kalede gol aradı. Faty, Rodrigues, Michalak ve Orgill gollük pozisyonlar da yakaladı.

Faty'nin kaçırdığı bir pozisyon var ki; oysa Karius çıkmış ve kale de boştu.

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