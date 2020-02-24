JailSON!

İlk yarıda 2 duran toptan karşılıklı atılan birer gol dışında gerginlik maç boyunca üst düzeydeydi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonlara çok yakındı, hatta bütün pozisyonların içindeydi.

Belki de futbolculardan daha çok koşmuştur derbide. Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım Galatasaray'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru.

Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, Ozan Tufan çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.

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Tribünler muhteşemdi. Fenerbahçe taraftarının, sarı-lacivertli takıma verdiği enerji olağanüstüydü.Ama bunun farkına varan Fenerbahçeli futbolcu yoktu sahada.Derbide topu daha hızlı çeviren takım Galatasaray'dı. Fenerbahçe ise çok yan pas yaptı, saha içinde bir oyun lideri yoktu Fenerbahçe'nin.Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.

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Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki Ersun Yanal 'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Belhanda'ya da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Jailson'un, ceza sahasında Onyekuru'yu yere indirmesi senaryoyu değiştirdi.Kazanılan penaltıyı Falcao ağlara gönderdi. Jailson'un hataları ile bu sezon çok puan kaybeden Fenerbahçe, dün de bu futbolcunun hatası ile maçı kaybetti. Ersun Yanal'a sormak lazım, 'Bu Jailson'da ne buluyorsun?' diye. Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy'deki 3 puan hasreti sona erdi. 7'de 7 yapan Galatasaray, artık şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi.

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Fenerbahçe ise bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe daha yedi. Ben geçen sezondan beri 'Ersun Yanal, Fenerbahçe için yanlış tercih, başarılı olamaz' derken, beni eleştiren Fenerbahçe tribünleri, dün gece 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları ile Kadıköy'ü adeta inletti. Biz futbolu da hocaları da biliyoruz ki yorumlar yapıyoruz... Trabzonspor'da dip yapmış bir Ersun Yanal'ı alıp getirirseniz, olacağı budur!Bu arada dünkü maçta Halil Umut Meler'in yanında (saha içinde) bir hakem daha olsa yeriydi...Çünkü derbide hakeme o kadar çok iş düştü ki... Futbolcular hakemin işini o kadar zorlaştırdılar ki...Yine de ben Halil Umut Meler'i beğendim. Çünkü korkusuzca maç yönetti.