Liderliği hak ettiler!

Trabzon şehri, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki muhteşem tribün coşkusu, maçın hemen başında Trabzonspor'a golü getirdi.

Golden hemen sonra, Hüseyin Cimşir'le kabuk değiştiren ve sonuca endeksli oynayan bir takım haline geldi tekrar bordo-mavililer.

Nedir bu değişiklik; iyi savunma yapmak, skoru tutmak ve kontrollü oyun... Hal böyle olunca Sivasspor'u kalesinden uzak tuttu Trabzonspor.

Mikel bile dün hem iyi savunma yaptı hem de hücuma çıktı. Da Costa da tam Trabzonspor'un aradığı stoper olduğunu dün belgeledi. Çok sağlam ve akıllı.

Sörloth'un attığı golün asistini yapan Ndiaye, sahada basmadık yer bırakmadı. Ndiaye, Sosa'nın da yükünü hafifletti.

Sörloth, 2 golde ceza sahasında Caner ve Guilherme'nin adeta yapışık pozisyonda olduğunu görünce bilerek sert bir top kesti, neden bu topu kesti; çünkü Sörloth biliyordu ki o kestiği top, bu ikiliden birine çarpıp ağlara gidecek.

Öyle de oldu zaten.

***

Trabzon şehri, şampiyonluğuna adeta iliklerine kadar inanmış.Bu inanmışlık; sahadaki takımın da ruhuna işlemiş. Sahada savaşmayan oyuncu yoktu dün.Maçın ilk yarısında Nwakaeme 'nin sakatlanıp çıkması bile Trabzonspor'u hücum bölgesinde zayıflatmadı. Çünkü yardımlaşma artık üst düzeyde. Bir büyük değişiklik daha var Trabzonspor'da.Hem kendi savunmasının önündeki, hem de rakip ceza sahasındaki bütün dönen topları Trabzonspor kazanıyor. Bu özellik, bir takımı şampiyonluğa götürür.Sivasspor kalecisi Samassa'yı da tebrik etmek lazım. Jeneriklik kurtarışları ile farkı önledi.

***