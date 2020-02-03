Fark eridi bile

Lider Sivasspor ve Fenerbahçe'nin maçlarını kaybetmesi, Galatasaray'ın Kayserispor maçına ekstra bir motivasyonla çıkmasını sağlamış.

Hatta Galatasaray taraftarı da dun tribünleri doldurarak şampiyonluğa inanmışlar görüntüsü oluşturdu.

Birinci dakikadan itibaren tek taraflı bir maç izledik.

Yani Cimbom, güle oynaya tek kale bir maç oynadı; art arda güzel goller buldu.

Hem de Saracchi ve Falcao'nun yokluğuna rağmen...

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Donk'un attığı bir gol var ki; jeneriklikti.

Kenarda Fatih Terim de bu güzel golden sonra ilginç hareketler yaparak, şaşkınlığını ifade etti.

Gerçekten şahane bir goldü.

Daha düne kadar 'Galatasaray yarıştan koptu' diyenler, şimdilerde 'sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışının göbeğinde' olduğunu söylemeye başladılar.

Düşünsenize her maçtan sonra 'Biz şampiyon olacağız' diyen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sadece 1 puanlık fark kaldı.

Arda Turan tartışmaları bittikten sonra Galatasaray kendine geldi ve sahaya döndü.

Başkan Mustafa Cengiz, bu kronikleşen Arda Turan krizini bitirerek, Galatasaray'ın yarışa ortak olmasını sağlayan isim oldu.

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Galatasaray daha ilk yarıda 3 puanı cebine koyduktan sonra ikinci yarıda yorulmadan farka gitmeyi hedefledi.

Şöyle bir baktığımda maçın en iyileri olarak Donk'u ve Ömer Bayram'ı kürsüye çıkarıyorum.

Türkiye'nin en formda ve en başarılı hakemi Zorbay Küçük dün Türk Telekom Stadı'nda iyi bir maç yönetti.

Bu farklı galibiyetin ardından zirve yarışına ağırlığını koyan bir Galatasaray var artık.

Hem de Onyekuru gibi bir yıldızı da döndü...

Maçın sonlarında bulduğu fırsatı Feghouli'ye attırdığı golle iyi kullandı.

Kayserispor ise yaptığı hoca değişikliği ve yeni transferlerle oyun olarak biraz ivme kazanmış.

Ligin ilk yarısına oranla daha fazla puan toplar bu Kayserispor...

