Büyük oyun!

Fenerbahçe, taraftarının müthiş desteği ile maça daha coşkulu başlayan taraf oldu. Vedat Muriç'in Max Kruse'ye 'al da at' diye gönderdiği pasa Alman oyuncu o kadar kötü vurdu ki...

Sonrasında Gary Rodrigues'in kaçırdığı net pozisyon... İlk 10 dakika adeta göz açtırmadı Fenerbahçe, Başakşehir'e. Sonraki dakikalarda oyunda dengeyi kurdu Başakşehir.

Ama bu çok kısa sürdü.

Fenerbahçe uyguladığı şok presle tekrar sazı eline aldı.

Fenerbahçe sol kanadı çok iyi kullandı ilk yarıda. Tolga, Rodrigues, Muriç rakip kaleyi şut bombardımanına tuttu. Sarı lacivertlilerin büyük baskısı ile geriye yaslanmak zorunda kalan Başakşehir, kontrataklarla gol bulmaya çalıştı. Ama onlar da yakaladıkları pozisyonların final paslarında etkisiz kaldı.

Max Kruse dün şahane bir futbol ortaya koydu; takımını bir maestro gibi yönetti.

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Başakşehir orta sahasını hiç bu kadar silik görmemiştim. Topu alan her Fenerbahçeli futbolcu, direnç görmeden adeta elini kolunu sallaya sallaya Başakşehir kalesine gitti.

Mert ilk yarıda 3 süper kurtarış yaparken; bu kadar baskılı oynayan, rakibini ezen Fenerbahçe'nin gol bulamaması da enteresandı.

VAR'ın uyarısı ile penaltının iptal edilmesi de doğruydu.

İkinci yarıya da tahrip gücü yüksek futbolla başlayan yine Fenerbahçe idi. 60'tan sonra Fenerbahçe'nin baskısını kıran Başakşehir, rakip kalesine gitmeye başladı.

Ancak Başakşehir'in en büyük hücum gücü Visca, en etkisiz maçlarından birini oynadı.

Maçın en iyisi Max Kruse nefis bir golle Fenerbahçe'ye hayat verdi.

Vedat Muriç farkı getirdi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki en büyük engellerden birini 3 puanla aşarak büyük bir öz güven kazandı. Dün Fenerbahçe, büyük oynadı ve kazandı...