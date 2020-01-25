Ya kırmızı kartı iptal edin ya da hep birlikte istifa edin!

Ey MHK, Nwakaeme'ye Ali Şansalan'ın gösterdiği skandal kırmızı kartı hemen iptal edin!

Yoksa lig yarışına, son yılların en büyük şaibesini ve utancını bulaştırmış olursunuz! Ya bu ayıbı temizleyin ya da topluca istifa edin! Şimdi kalkıp 'Mevzuat müsaade etmiyor! Bu, kural hatası değil, hakem hatası' masalını anlatmayın!

Ortada çok büyük bir yanlışlık var! Yanlışı düzeltmek de sizin göreviniz! Bunun için o koltukta oturuyorsunuz! Ali Şansalan'a, VAR'ın başındaki Abdulkadir Bitigen'e sezon sonuna kadar maç vermeseniz de bu yanlış temizlenemez!

Yanlışın üzerine yanlışla gitmeyin ve Nwakaeme'ye gösterilen haksız kırmızı kartı iptal edin.

Tıpkı Rüştü Reçber'in iptal edilen kırmızı kartı gibi! Doğru tektir MHK Başkanı Zekeriya Alp!

Türk futbolu bu yanlışı halının altına süpürürse, sineye çekerse, şampiyonluk yarışı 'alınterinden uzak bir yarışa' dönüşür!

Önünüzde iki seçenek var;

1) Yanlışın üzerini örterek sezonu kirletmek...

2) Temiz futbolun, adil lig yarışının savunucusu olmak...

Bakalım hangisini seçeceksiniz Sayın Zekeriya Alp?

Ve Türkiye Futbol Federasyonu?

Ve TFF kurullarındaki ülke futbolunun kaderini belirleyen hukukçular?

NOKTA!