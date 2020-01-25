Ya kırmızı kartı iptal edin ya da hep birlikte istifa edin! – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Ya kırmızı kartı iptal edin ya da hep birlikte istifa edin!

Ya iptal edin ya da hep birlikte istifa edin!

Ey , Nwakaeme'ye 'ın gösterdiği skandal hemen iptal edin!
Yoksa lig yarışına, son yılların en büyük şaibesini ve utancını bulaştırmış olursunuz! Ya bu ayıbı temizleyin ya da topluca istifa edin! Şimdi kalkıp 'Mevzuat müsaade etmiyor! Bu, kural hatası değil, hakem hatası' masalını anlatmayın!
Ortada çok büyük bir yanlışlık var! Yanlışı düzeltmek de sizin göreviniz! Bunun için o koltukta oturuyorsunuz! Ali Şansalan'a, VAR'ın başındaki Abdulkadir Bitigen'e sezon sonuna kadar maç vermeseniz de bu yanlış temizlenemez!
Yanlışın üzerine yanlışla gitmeyin ve Nwakaeme'ye gösterilen haksız kırmızı kartı iptal edin.
Tıpkı 'in iptal edilen kırmızı kartı gibi! Doğru tektir MHK Başkanı !
Türk futbolu bu yanlışı halının altına süpürürse, sineye çekerse, şampiyonluk yarışı 'alınterinden uzak bir yarışa' dönüşür!
Önünüzde iki seçenek var;
1) Yanlışın üzerini örterek sezonu kirletmek...
2) Temiz futbolun, adil lig yarışının savunucusu olmak...
Bakalım hangisini seçeceksiniz Sayın Zekeriya Alp?
Ve ?
Ve kurullarındaki ülke futbolunun kaderini belirleyen hukukçular?
NOKTA!

  • Zeki Uzundurukan Zeki Uzundurukan
    1. 25 Ocak 2020, Cumartesi
    1. E-Posta: zeki.uzundurukan@fotomac.com.tr
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