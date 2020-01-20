Yeni Şenol Güneş

Nwakaeme, sol taraftan rakip kaleye Kasımpaşa savunmasını perişan eden bindirmeler yaptı.

Nwakaeme, sanki sol kanata bir ray döşemişçesine yüksek hızlı tren gibi gidip-geldi...

Bordo-mavililerin kurduğu büyük baskı, üst üste güzel golleri beraberinde getirdi.

Maestro Sosa, belki de bu sezonun en güzel serbest vuruş golünü attı.

Ardından gol canavarı Sörloth sahneye çıktı; sonrasında Trabzonspor'un yeni Yattara'sı Nwakaeme...

4 dakikada gelen 3 gol; şapka çıkarmak lazım Hüseyin Çimşir ve öğrencilerine.

Bir anda fark gelince; Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni dolduran bordo-mavili taraftarlar büyük coşku yaşadı.

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Trabzonspor'da Ndiaye, sanki 40 yıldır bu takımın formasını giyiyor gibi. Orta sahaya enerji katan Ndiaye, Sosa'yı da rahatlatmış görünüyor.

Ndiaye, pas kalitesini artırırken, oyun olgunlaştırmada da başrol oynayan oyunculardandı.

Nwakaeme, ligimizin en başarılı ve izlemesi en fazla keyif veren futbolcusu. Trabzonspor'un 5. golünün altında Nwakaeme imzası vardı da...

Gözlerinizin pası silindi; Messi bile bu sezon böyle özel bir gol atamadı.

Kasımpaşa karşısında yeri geldi bir Atom Karınca oldu; yeri geldi bir Messi ziyafeti sundu...

Lige gol yemeden farklı bir galibiyetle başlamak Trabzonspor'un şampiyonluk umutlarını artırırken; Hüseyin Çimşir'in de öz güvenini yükseltti.

Hüseyin hoca konusunda kafalardaki 'Acaba yapabilir mi?' soruları da cevap buldu böylelikle...

Trabzonspor'un yeni Şenol Güneş'i olacak Hüseyin Çimşir...

Sörloth da sezonu gol kralı olarak bitirebileceğinin sinyalini verdi dünkü maçta...