Kalite farkı

Fenerbahçe, derbiye tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Zaten maçtan önce de beklentiler bu yöndeydi.

Hakem Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek verdiği penaltı kararı doğruydu.

Penaltı golünden sonra daha da baskıyı artıran Fenerbahçe, dün sahada adeta slalom yapan Ozan Tufan ile 2-0'ı buldu.

Beşiktaş ilk yarıda Caner ve Lens ile kanatları iyi kullanamadı. Burak Yılmaz'a servis yapılamayınca o da çok etkisiz kaldı. İlk yarının uzatma anlarında bir duran toptan golü buldu Beşiktaş.

Ama ilk yarıda futbol oynayan, oyun üstünlüğü hep elinde olan bir Fenerbahçe vardı.

Beşiktaş'ı ise ilk defa bir derbi maçta bu kadar etkisiz gördüm.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin daha hızlı top çevirmesi ve baskılı oynaması enteresandı.

O yokken Ozan Tufan, gerçek bir saha lideri gibi savaştı durdu.

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Abdullah Avcı, ikinci yarıya Ljajic hamlesi ile başladı. Bu değişiklikle Beşiktaş daha fazla önde oynamaya, pozisyonlar bulmaya başladı.

Burak Yılmaz karşı karşıya pozisyonda öyle bir gol kaçırdı ki...

Burak, Altay'ı çalımlamak yerine topu köşeye bıraksa, derbinin bambaşka bir hikayesi olabilirdi.

Burak atamadı ama Vedat Muriç attı ve ipler yeniden Fenerbahçe'nin eline geçti. Bu golde Karius'un da hatası vardı.

Fenerbahçe farkı yakaladıktan sonra pozisyon üstüne pozisyon yakaladı. İki takıma şöyle bir baktığımızda Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları, Beşiktaş'ın yabancılarından iki gömlek daha kaliteli...

Zaten bu ligde şampiyon olmak istiyorsanız öncelikle kaliteli yabancılar transfer etmek zorundasınız.

Sezon başında Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı ve şimdi bunun meyvelerini topluyor.

Sonuç olarak Fenerbahçe, 6 puanlık maçı hem de iyi oynayarak kazandı.

Lider Sivasspor'un 2 puan bıraktığı, Galatasaray'ın kaybettiği haftada bu galibiyet Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi.

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına yeniden ağırlığını koyarken, Ersun Yanal da rahat bir nefes aldı.