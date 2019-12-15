Terim’in eseri

Galatasaray'dan daha tahrip gücü yüksek bir futbol bekliyordum aslında...

Hem de Falcao ilk 11'de başlamıştı.

Ama Fatih hoca, Falcao'ya göre bir oyun kurgusu geliştiremedi bir türlü.

Falcao, Ankaragücü'nün iki başarılı savunma oyuncusu Kulusic ve Pazdan'ın markajından bir türlü kurtulamadı.

Buna rağmen Falcao ilk yarıda iki net fırsat yakaladı.

Birinde kaleci Korcan, diğerinde de Pazdan çok başarılıydı.

İlk yarıda oyun neredeyse rakip ceza sahasında oynandı ama Ankaragücü'nün kalabalık savunmasının dengesini bozmak için kenarları da iyi kullanmak gerekiyordu.

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Ancak ne Nagatomo ne de Babel, Cebrail'i geçmeyi başaramadı.Ankaragücü Orgill ile etkili kontrataklar geliştirdi ama Orgill, o kadar bencil davrandı ki, bu ataklar bir türlü gol pozisyonuna dönüşmedi.Galatasaray, Falcao'dan daha fazla verim almak istiyorsa çift forvetli sisteme dönmeli.Bu Adem Büyük olmaz tabii ki.Mesela Diagne dönerse, Falcao'ya iyi bir partner olabilir.İkinci yarıya daha coşkulu başlayan Galatasaray, bir duran top organizasyonundan golü buldu.Golden sonra oyun tek kaleye döndü.Galatasaray baskılı oynadıkça tribünlerin coşkusu da arttı.Ardından Belhanda, penaltıdan farkı ikiye çıkarınca 'Bu iş bitti' şekline döndü oyun.

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