Doğrular fazla olunca... – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Doğrular fazla olunca...

Doğrular fazla olunca...

'un, maestrosu yani olmadan deplasmanında nasıl bir ortaya koyacağı merak konusuydu. Maçın hemen başında ile gelen gol, zor gibi görünün maçı kolaya çevirdi.
Ama Trabzonspor öne geçtikten sonra tıpkı derbisinde olduğu gibi hem vites küçülttü, hem de yine geriye yaslandı.
Antalyaspor da bunu çok iyi değerlendirerek skora dengeyi getirdi.
Sonrasında yine galibiyet golü için rakip kaleye gitti Trabzonspor...
ve 'nın sayıları, daha ilk yarıda bordo mavililere farkı getirdi.
Sosa olsaydı, Trabzonspor rakibe bu kadar pozisyon vermezdi, daha dirençli bir orta saha olurdu.
Yerine oynayan Abdulkadir Parmak iyi niyeti ile mücadele ediyor; hücum yönü güçlü ama savunma yönü zayıf...
Dünkü maçta Abdulkadir, hücumda da iyi değildi. İlk 11'de başlayan Sturridge, Sörloth'a jeneriklik bir asist yaptı; çok klas bir yıldız ve futbolu çok iyi biliyor. 'da defansa gelip top çıkardı, takımı atağa kaldırdı.
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Yusuf Sarı, çok yetenekli bir oyuncu, şut atmayı çok seviyor ve bu sayede goller de atıyor. Ama oyun bilgisini daha da geliştirmeli.
Trabzonspor topu hızlı çevirdiğinde, yani süratli oynadığında golü çabuk buluyor. Fırtına rakibine çok pozisyon verdi, Uğurcan 2 süper kurtarış yaptı.
Ama çok da gol pozisyonuna girdi bordo-mavililer. Ünal hoca, sağ bekte Serkan Asan'ı oynatmakla iyi yaptı, çünkü Pereira çok yorulmuştu.
Bu arada Nwakaeme de çok yoruldu, dün golünü de attı ama futbolunda bir düşüş var. O da dinlendirilmeli ama nasıl?
Campi ile Hüseyin arasındaki uyum giderek artıyor.
Bu takımın tek sıkıntısı, savunma anlayışının daha oturmaması.
Trabzonspor bu zaafını da giderebilirse, sakatların da iyileşip geri dönmesiyle şampiyonluğun en güçlü adayı olur.
Trabzonspor ilk yarıda kalan maçlarını da kazanır. Çünkü bu takımın doğruları fazla...
Devre arasında bu takıma direkt oynayacak 2-3 takviye yapılmalı.
Çünkü ikinci yarıda lig yarışı çok daha zor geçecek.

  • Zeki Uzundurukan Zeki Uzundurukan
    1. 09 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: zeki.uzundurukan@fotomac.com.tr
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