Babalar affeder!

Maçtan önce Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Başakşehirli Arda Turan'ın, eski hocası Fatih Terim'in yanına gelerek elini öpmesi gecenin en güzel fotoğrafıydı...

Maçın da önüne geçti o onlar.

İkili arasındaki buzlar eridi böylece...

Ben o anları izlerken içimden 'Arda Turan, tekrar futbola dönmeye karar vemiş' dedim. Sonra Şenol Güneş'in, Sabah gazetesinin düzenlediği 'Ekonomi Zirvesi'nde Arda Turan ile ilgili söylediği 'Arda'yı biz yok ettik' cümlesi geldi aklıma...

Bir zamanlar Arda Turan için Fatih Terim bir 'baba'; Fatih Terim için de Arda Turan bir 'oğul' gibiydi. Ah be Arda! Çok geç kaldın çok bu şık hareketi yapmak için! Keşke daha önce yapsaydın bunu! Yapsaydın hala A Milli Takım'ın değişmez oyuncusu olurdun! Sadece futbola odaklanan bir Arda'ya Türk futbolunun hala çok ihtiyacı var!

***

Gelelim maçın analizine...

Zirve yarışı yapan takımlar için milli maçlardan sonra lige dönüşler hep zor olmuştur. Çünkü bu takımlarda ülkelerinin milli takımlarına giden çok fazla oyuncu vardır... Uzun metrajlı yolculuklar da üstüne cabası... Hele bir de Luyindama'nın yaşadığı ağır bir sakatlık durumu söz konusu ise tüm takım bundan olumsuz etkilenir.

İşte Galatasaray da bütün bu olumsuzlukların rüzgarı altında Başakşehir maçına çıktı.

O Başakşehir ki, geçen yılki tahrip gücü yüksek takımın daha da güçlüsü bu sezon. Bunlara rağmen Galatasaray maçın ilk yarısında oyuna ağırlığını koyan taraf idi.

Gole çok yaklaştığı pozisyonları da oldu sarı-kırmızılıların.

***

Maç boyunca (duran toplar hariç) az adamla hücum etti Galatasaray.

Üstelik de çok iyi savunma yapan bir takıma karşı hücumda çoğalamazsanız golü de atamazsınız...

Galatasaray, Başakşehir'i kalesinden uzak tuttu. Çok az pozisyon verdi güçlü rakibine.

Galatasaray adına karşılaşmada herşey yolunda giderken; hücum bölgesinde kaptırılan bir top ve çok hızlı gelişen Başakşehir atağı, golle sonuçlandı.

Dün Galatasaray iyi mücadele etti, ama futbolda iyi oynayan değil, gol atan puanları alıyor.

Başakşehir de bunu yaptı.

Ben olsam bu vurdumduymaz Emre Mor'u BAL'da (bölgesel amatör ligde) bile oynatmam!

İlk fırsatta güle güle derim.

Fatih Terim, bu kadar futboldan uzak Emre Mor'u kurtarıcı olarak sahaya sürdü! İnanılır gibi değil!

Ligde seyircisi önünde 41 maçtır kaybetmeyen Galatasaray; Başakşehir'e yenilirken, taraftarını da kahretti!