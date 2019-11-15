Gurur duyuyoruz

Maç öncesinde her şey lehimizeydi. Tribünler, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Formda bir hocamız ve güçlü bir kadromuz vardı.

Maçın ilk yarısında Burak Yılmaz ile o kadar net bir pozisyon yakaladık ki...

Zeki, resmen Burak Yılmaz'ın kafasına nişanladı topu ama bu pozisyonları hep golle sonuçlandıran Burak, o kadar kötü bir kafa vuruşu yaptı ki...

Ah Burak ah, bu da kaçar mı? İlk yarıda Zeki, Umut, Cengiz ve Merih çok iyiydi. Hücumda yeteri kadar çoğalamadık.

Orta alanda Okay, Mahmut ve Ozan yaratıcılıktan uzaktı.

Evet bize EURO 2020 için 1 puan yetiyordu, ilk yarıda o 1 puanı cebimizde tuttuk... Konuk İzlanda oyunu soğutarak oynadı ama hızlı hücumlarla tehlike hunisine girdiklerinde çok etkili oldular.

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İkinci yarıya daha coşkulu başladık ama ilk yarıda olduğu gibi yine İzlanda'ya pozisyonlar verdik.

Burak, Ozan ve Cengiz ile yakaladığımız pozisyonları iyi kullanmadık. Ama 60'tan sonra hep önde oynadık. Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı'yı daha erken oyuna alabilirdi.

Lille'de son haftalarda gol ve asistleri ile çok formda bir Yusuf, oyunumuza renk ve heyecan katardı.

Ama Şenol hoca 1 puanın bizi şampiyonaya götürdüğünün bilinci içindeydi kenarda.

Maçın son anlarında Merih'in çizgiden çıkardığı top, kader anıydı.

Resmen golü çıkardı.

Kafana kurban Merih...

Milli Takımımız gerektiği gibi oynayarak sonuçta istediğini aldı ve Avrupa Şampiyonası biletini cebine koydu. Şenol Güneş önderliğinde bu takım EURO 2020'de de bizi gururlandıran sonuçlar alacaktır.

Bundan en ufak bir şüphem yok.

Bize bu müthiş sevinci yaşattığın için tebrikler Milli Takımımız...