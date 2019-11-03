Hakem kurbanı

Trabzonspor, Göztepe maçının ilk yarısını boşa geçirdi. Bordo-mavili takımı iç sahada bu kadar silik görmemiştim hiç... İkinci yarıda Göztepe skoru korumak için geriye yaslanınca Trabzonspor, rakip kalede etkili oldu. Ünal Karaman da yemin etmişçesine her Avrupa maçı öncesinde takımın ciğerini söküyor adeta. Dün de Hüseyin-İvanildo ikilisinden tandemi oluşturarak adeta intihar etti. Bir takımda en son bozulacak ikili, savunmadaki ikilidir. Ve Ünal hocanın buraya her dokunuşu hüsranı getirdi Trabzonspor'a.

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Gelelim maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR'ın başındaki Koray Gençerler'e... 56'da Jerome, Sosa'nın ayak bileğine acımasızca basıp yere yapıştırıyor. Kalkıp ikinci bir faul daha yapıyor, Aydınus, ilk pozisyondaki kırmızı kartı görmezden gelip, ikinci pozisyona sarı kart gösteriyor. Pozisyon Erdem Bayık'ın önünde oluyor o da görmüyor veya görmezden geliyor... Vay Türk futbolunun haline vayyyyy! Vayyyyy!Hakemlerin facia hatası bununla da bitmiyor.Sörloth, ceza sahası içinde Titi'nin sol ayağı ile vurduğu sert tekme ile yerde kalıyor. Pozisyon penaltının ağa babası!Yani buz gibi penaltı.Fırat Aydınus penaltıyı vermiyor!

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Ama VAR'ın başındaki Koray Gençerler, neden hakeme ' Bu pozisyon penaltı! İzle' demez! Neler oluyor futbolumuzda! VAR neden pasifize ediliyor? Masa başında ligin şampiyonu mu belirlenecek?Neden teknolojiye sırt çevriliyor? Bir tiyatro mu oynanıyor? Yazık değil mi emeklere, yazık değil mi alın terine...Çok mu şey istiyoruz? Biz sadece adaletli futbol, temiz futbol istiyoruz... Futbolumuzu yönetenler, çıkıp konuşsunlar, futbolumuzda güven ortamını sağlayacak hamleler yapsınlar. Yoksa önce boş tribünlere oynarız, sonra da konuşacak futbolumuz kalmaz!

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Bu arada Göztepe iyi savaştı, Beto mucize ötesi iki kurtarış yaptı.Tebrik ediyorum Göztepe'yi...İlk yarıda daha iyi oynayıp, kazanmayı başardı İzmir ekibi...