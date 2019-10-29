Hücum takımı
Trabzonspor, Başakşehir karşısında maça o alışık olduğunuz takım gibi başlamadı. 'Gol yememeliyim' düşüncesi, Trabzonspor'u hücum futbolundan uzaklaştırdı dün.
Rakip çok baskı yaptı, bordo mavililer geriye yaslanıp sadece savunma yaptı. Baktılar ki böyle olmuyor, tekrar eski kimliğine büründü Fırtına.
İlk yarının son anlarına doğru, Başakşehir kalesinde görmeye başladık Trabzon'u.
Önce Nwakaeme'nin pozisyonu, sonrasında 30 saniyede 3 net gol pozisyonu yakaladı Trabzonspor.
'Yahu öyle iş olur mu' demeyin, oldu işte. Ama Mert Günok art arda 3 şutu çıkardı.
Trabzonspor, çok formda, çok koşan, çok hızlı oynayan bir Başakşehir ile mücadele etti.
İkinci yarıda daha çok hücumu düşünen bordo-mavililer, rakip kaleye daha rahat gitti.
***61. dakikada Sturridge ile gelen penaltı golü, Fatih Terim Stadı'nı bayram yerine çevirdi.
Dün bir kez daha gördük ki bu Trabzonspor savunma futbolu oynayamaz; hücum futbolu oynamaya alışık bu takım. İlk 30 dakika bu yüzden hem baskı yedi, hem de çok bocaladı Trabzonspor.
Visca'nın oyun zekasını çözmek çok zor. Penaltı pozisyonunda araya attığı pas, muhteşemdi.
Penaltı ile öne geçen Trabzon, penaltıdan yediği golle maça adeta yeniden başlamış oldu. Başakşehir penaltı golünden sonra yine baskı kurdu ve öne geçti.
Trabzonspor'un kenardaki tek hamle oyuncusu Yusuf Sarı idi. Yusuf oyuna girdi ama rakip savunma için bir tehdit oyuncusu olan Sturridge'nin çıkması hataydı.
Buna karşılık maçın uzatma dakikalarında Kuzeyin'in Kralı Sörloth kornerden gelen topu kafa ile ağlara bıraktı. Bu golle gelen bir puan ileriki haftalar için hayati öneme sahip olacak.