Hücum takımı

Trabzonspor, Başakşehir karşısında maça o alışık olduğunuz takım gibi başlamadı. 'Gol yememeliyim' düşüncesi, Trabzonspor'u hücum futbolundan uzaklaştırdı dün.

Rakip çok baskı yaptı, bordo mavililer geriye yaslanıp sadece savunma yaptı. Baktılar ki böyle olmuyor, tekrar eski kimliğine büründü Fırtına.

İlk yarının son anlarına doğru, Başakşehir kalesinde görmeye başladık Trabzon'u.

Önce Nwakaeme'nin pozisyonu, sonrasında 30 saniyede 3 net gol pozisyonu yakaladı Trabzonspor.

'Yahu öyle iş olur mu' demeyin, oldu işte. Ama Mert Günok art arda 3 şutu çıkardı.

Trabzonspor, çok formda, çok koşan, çok hızlı oynayan bir Başakşehir ile mücadele etti.

İkinci yarıda daha çok hücumu düşünen bordo-mavililer, rakip kaleye daha rahat gitti.

***