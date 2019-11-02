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Fatih Terim'in, Çaykur Rizespor maçına 1'i zorunlu (Marcao sarı kart cezalısıydı) 5 değişiklik yaparak çıkması aslında kimseyi şaşırtmadı!

Çünkü Fatih hoca, Beşiktaş yenilgisi sonrasında böyle bir kadro ile çıkacağının sinyallerini vermişti.

Talbi'nin kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı.

Zaten TT Stadı'nda rakiplerine geçit vermeyen Cimbom, görkemli bir futbol ortaya koymamasına rağmen, galibiyete rahat ulaştı. Hakemin verdiği penaltı kararı doğruydu.

Babel de etkili bir vuruş yaparak rakibin direncini kırdı.

Galatasaray böylesine çok eleştiriler aldığı bir dönemde kazanarak rahat nefes aldı, kendine geldi. Dünkü maçta Emre Mor'a bakıyorum. Emre için sahada iki top olması lazım. Bir topu Emre'ye versinler o da oynasın! Yahu Emre; bu kadar bencil olunur mu, bu kadar topla oynanır mı? Çalımın sonu yok bilmiyor musun? Futbol bir takım oyunu hala anlayamadın mı?

Nedir bu halin? Allah sana yetenek vermiş, ama sen o yeteneğini ortaya çıkarmamak için ne gerekiyorsa yapıyorsun sahada! Bal yapmayan arı gibisin!

Talbi-Andone çarpışması bir talihsizlikti evet. Ama oyun hakem atışı ile başlar başlamaz Talbi'nin Andone'ye sert bir şekilde dalmasını izlerken gözlerime inanamadım!

Sen ne yapıyorsun Talbi? Fatih Terim haklı olarak bu pozisyona tepki gösterince bir sarı kart da Fatih Terim'e çıktı! Geçen yıldan beri hakemler, Fatih hocaya adeta göz açtırmıyorlar! Terim'e gösterdiği kartı gereksiz ve ağır buluyorum ama hakem maçın genelinde iyi bir yönetim gösterdi.

Galatasaray'a bu galibiyet ilaç gibi geldi. Zirveye bir adım daha yaklaştı sarı-kırmızılılar...