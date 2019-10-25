Yazık oldu

Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde bir taraftan yarışırken, diğer taraftan oynamaya hazır alternatif bir kadro peşinde! Savunmanın tandeminde dün de İvanildo-Campi ikilisini oynattı. Ünal hocanın kafasında aslında zorlu lig yarışına bu ikili ile devam etmek var. Ama İvanildo- Campi tandemi geride kalan maçlarda bir ışık vermedi. Dün de çok beğenmedim bu ikiliyi. Ne zaman hazır olacaklar ben de çok merak ediyorum.

Sosa yine maç boyunca mükemmel işler yaptı. Onu izlemek, onun oyun zekasını gözlemlemek müthiş keyif... Sağ kanata oynayan Yusuf Sarı karınca çalışkanlığındaydı.

Adeta Messi gibi oynadı dün...

Pereira-Yusuf ikilisinden kurulu mükemmel bir sağ kanadı var artık Trabzonspor'un. Daha maçın ilk yarısında 3 puanı cebimize koyabilirdik. Çok gol pozisyonuna girdik. Krasnodar kalecisi Safonov inanılmaz kurtarışlar yaptı. Bu kadar net pozisyonları izlerken, gözlerimiz (sakatlığı nedeniyle oynayamayan) Sturridge'yi aradı. Çünkü tam o pozisyonların golcüsü Sturridge...

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Dünkü maçın daha ilk yarısında yine şunu gördük. Tek forvetli sistemde gol atmakta zorlanıyor Trabzonspor. Çünkü Sörloth çok markajda kalıyor; ona alan açacak bir yardımcı forvet olmadan zorlanıyor.

Sörloth'un ilacı Sturridge ve dönüşü sabırsızlıkla beklenen Ekuban...

Trabzonsporlu oyuncular sahada keyif alarak oynuyor. Sosa'nın yüzündeki huzur ve mutluluk, takımdaki diğer futbolcuları da etkisi altına alıyor. İkinci yarıya iyi başlayan Krasnodar, atamayana atarlar dedi.

Hakem Lechner, bazı kritik pozisyonlarda adeta ince ince doğradı Trabzonspor'u.

Yanlış kararları ile Sosa'yı bile çıldırttı hakem. Trabzonspor maç boyunca sayısız gol pozisyonuna girdi. Ama top sanki yemin etmişçesine bir türlü filelere gitmedi.

Bunda sayısız kurtarış yapan Safonov'un rolü çok büyüktü.