AH FALCAO AH!

Galatasaray, Real Madrid karşısında bu sezonun en coşkulu futbolunu ortaya koydu. Evet sarı-kırmızılılar, İspanyol devi önünde soyunda odasına 1-0 geride gitti.

Ama dakikalar 12'yi gösterdiği anda Galatasaray, Real Madrid'e karşı 3 net (iki Andone, bir Belhanda) gol pozisyonuna girdi. Courtois kalesinde devleşti.

İlk yarının sonlarına doğru yine Belhanda ile karşı karşıya bir pozisyon yakaladık. Ama Belhanda hem kalecinin üzerine vurdu, hem de ayağından sert bir şut çıkmadı!

İlk yarıda Seri'nin çıkarken kaptırdığı top, kalemize gol görmemize neden oldu. Böylesine büyük maçlarda yakaladığını atacaksın. Çıkarken de top kaptırmayacaksın! Kaptırdığın anda da karşındaki takım Real Madrid!

Fatih Terim, rakip kaleye hızlı ve yorulmadan gidebilmek için isabetli ve uzun paslardan kurulu bir taktikle temsilcimizi sahaya çıkardı. Bunda ilk yarıda başarılı olduk.

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Çok tehlike yarattık rakip kalede ama atamadık işte. Rahat pozisyona girdik. Hızlı oynadık. Üstelik de arkamızda bizi ateşleyen muhteşem bir taraftar topluluğu vardı... Daha ne olsun Galatasaray! İlk 45'te 4 net fırsat yakalıyorsan en az birini atmalıydın!İkinci yarıya da coşkulu başladık.Ama yine çıkarken toplar kaybettik ve bunlar kalemize tehlike olarak geri döndü. Muslera yine harika kurtarışlar yaptı. Oyun bir Real Madrid kalesinde, bir bizim kalemizde durumu 2. yarıda da devam etti. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Dolayısı ile seyir zevki olan bir maç ortaya çıktı.Bir çift lafım var Belhanda'ya!Sahada takım arkadaşların aslanlar gibi savaşıyor, sen adeta yürüyorsun! Buna rağmen 66 dakika da sahada kalıyorsun! Çıkarken tribünlere bir takım hareketler yapıyorsun! Buna ne hakkın var!Üstelik de yılda bonusların hariç 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyorsun!Real Madrid kalemize belki 27 şut attı ama biz de rakip kalede müthiş pozisyonlar yakaladık. Ah Falcao ah!Seni böyle maçlarda 'gol at, puanlar kazandır' diye aldı Galatasaray!Nereden çıktı bu sakatlık! Dün sahada olsaydın bu pozisyonları affetmezdin!