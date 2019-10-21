Ne VAR ne YOK!

Avrupa'sı olmayan ve haftada sadece 1 maça çıkan Fenerbahçe'nin, Denizlispor gibi ligde zor günler yaşayan bir takıma karşı daha coşkulu oynaması gerekirdi... Evet, Fenerbahçe maça baskılı başladı ama ilk çeyrekten sonra Denizlispor oyunda dengeyi kurdu. Sonrasında pozisyona girmekte zorlanan bir Fenerbahçe, izleyenlerin adeta uykusunu getirdi.

Sarı-lacivertliler, İsla'nın ceza sahasına kestiği ortada golü buldu.

Golde Vedat'ın direkten dönen kafa vuruşu şahaneydi. Dönen topu tamamlayan ve golcü vuruşu yapan Tolga Ciğerci'yi de alkışlamak gerek. Çünkü Tolga, maç boyunca çok koştu, savunmaya gelip, kritik müdahaleler yaptı. Tam bir takım oyuncusu Tolga.

Emre Belözoğlu, sakatlığına rağmen büyük fedakarlık örneği göstererek oynadığı maçta, galibiyeti getiren isim oldu. Emre kaptığı topu öyle ustalıkla Vedat'a gönderdi ki, asistin kralını yaptı.

Vedat'a da sadece dokunmak kaldı.

İlk golde büyük payı olan Vedat, bu kez ağları havalandırarak maça damgasını vurdu.

H H H

Emre Belözoğlu çıktıktan sonra Fenerbahçe baskı yemeye başladı.

Oscar'ın attığı kafa golünde kaleci Altay hatalı bir çıkış yaparak, skorun 2-1'e gelmesine neden oldu. Bir kaleci böyle pozisyonlarda çıkıyorsa topa vuracak ya da kalesinde duracak...

Denizlispor'un en büyük silahı Rodallege dünkü maçta yoktu.

Buna rağmen Mehmet Özdilek yeni takımı ile özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'yi zorladı.

Fenerbahçe kazandı ama taraftarını coşturacak bir futbol oynayamadı.

Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ortaklığına, Tolga'nın savaşçılığı eklendi ve Fenerbahçe 3 puanla Denizli'den döndü.

Ancak şunu belirtelim ki; bu futbol Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında yetmez...

Bu arada dünkü maçta hakem Fırat Aydınus kötü bir maç yönetti.

Ama VAR uyuyor mu?

Neden hakemin işini kolaylaştırmadı VARdakiler! Bu uygulama ya VARdır ya da YOKtur.

Son haftalarda YOK görünüyor.

O zaman VAR uygulaması kaldırılsın!

VAR olan bir şeyi YOK gibi göstermek en kötüsü çünkü!