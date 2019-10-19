İki takıma da helal olsun!

GALATASARAY, Sivasspor karşısında 'Şampiyon' apoletini hatırlayarak oynadı... Evet maçın başında Mert Hakan'ın kaçırdığı 2 net gol pozisyonu var ki... Futbolda atan ile tutanın iyi olacak. Muslera, bu iki pozisyonda gole izin vermeyerek maçı tutan isim oldu. Ardından Andone sahneye çıktı. Rumen rakamını sıraladı. (I I) Rumen Andone'nin ilk golü jeneriklikti.

Caner gibi inatçı bir savunma oyuncusunun adeta belini kırdı topa vurmadan önce. Sonrasında Hagivari bir vuruş çıkardı.

Gecenin başarılı ismi Andone'nin top ayağına yakışıyor, hızlı ve çalım yeteneği olan bir oyuncu olarak dün karşımıza çıktı. İzlerken Hami Mandıralı'yı hatırlattı bana. Çünkü kendi pozisyonunu kendi yaratıp attı.

Penaltıyı da aynı şekilde. Hami de böyleydi.

Emre Mor, Sivasspor karşısında büyük futbol oynadı. Şutlar attı, çalım makinesi gibiydi.

Galatasaray'ın oynadığı hızlı futbolda Emre'nin rolü çok büyüktü.

Savunmada Luyindama-Marcao ikilisi eski formundan uzak. Kenar bekleri de (Emre-Şener) iyi savunma yapamadı dün.

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Yani G.Saray'ın en sıkıntılı bölgesi defans... Oyunun son bölümünde 10 kişi oynayan Sivasspor'u durdurmakta hayli zorlandı G.Saray savunması.

Sivasspor, 10 kişi kaldıktan sonra baskı yedi. Kone'nin golü Yiğidolar'ı umutlandırdı. Bencil oynamakla eleştirilen Babel, harika bir gol attı.

Mert Hakan dün çok kaçırdı ama Sivasspor'un bütün ataklarını yönlendiren isimdi. Erdoğan oyuna girer girmez fileleri havalandırdı.

Şu bir gerçek ki; Rıza Çalımbay, Sivasspor'a müthiş futbol oynatıyor.

Dünkü maçtan puansız ayrıldılar ama bu Sivasspor zirveyi zorlar.

Falcao'nun olmadığı şu maçlarda Andone'nin böylesine etkili futbolu, Real Madrid maçı öncesinde sarıkırmızılı camiada yüreklere su serpti.

Falcao döndükten sonra da Andone oynamalı. Galatasaray artık çift forvetli sisteme dönmek zorunda.

Belki daha fazla gol yer, ama Falcao da Andone de çok gol atar.

Galatasaray bu galibiyet ile zirve yarışında gaza basmış oldu.

İki takıma da helal olsun!

Bizlere müthiş futbol izlettirdiler.