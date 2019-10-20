Şampiyonluk ışığı

Sörloth, kendisine yardımcı bir forvetle oynadığı zaman, Ronaldo'ya dönüşüyor adeta.

Dünkü maçın ilk 20 dakikasında muhteşem bir Sörloth izledik.

Bunda maça fırtına gibi giren Sturridge'nin rolü çok büyüktü.

Sörloth-Sturridge ikilisi, maçın ilk yarısını 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Bu ikili, ilk yarıda hücum yükünü omuzlarına alınca, Nwakaeme etkisiz gibi göründü ilk 45'te.

Trabzonspor, 2 farklı öne geçtikten sonra oyunu rölantiye aldı.

Böyle olunca Gaziantep FK, 2 gol pozisyonuna girdi ama Uğurcan yine müthiş 2 kurtarış yaptı.

Bordo-mavililer, 2. yarıya da çok coşkulu başladı.

Ceza sahası içindeki final paslarında biraz daha becerikli olabilselerdi, çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

Gaziantep FK'nın Jefferson ile bulduğu golde yine savunmadaki sıkıntılar ortaya çıktı.

Başta Hüseyin olmak üzere tüm savunma hem yer hem de adam paylaşımında hata yaptı.

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Trabzonspor adına sahada işlerin iyi gitmediği bir anda maçın yıldızı kaptan Sosa sahneye çıktı.

Rakip kaleye füze gibi bir şut gönderdi.

Trabzonspor, çok şanslı; çünkü kadrosunda bir maestrosu var; yani Sosa'sı. Olağanüstü futbol sezileri var Sosa'nın.

Sosa Trabzon'u; Trabzon Sosa'yı çok sevdi. Bu birliktelik Trabzonspor'a başarıyı getiriyor işte.

Ünal Karaman'ı da tebrik edelim.

Dünkü maçta yaptığı değişikliklerle farklı galibiyeti getirdi.

Yusuf Sarı'nın da sakatlık dönüşü attığı gol moral oldu.

Yusuf çok özellikli bir oyuncu.

Şampiyonluk yarışında Yusuf Sarı'ya çok ihtiyacı olacak Trabzonspor'un.

Bu Trabzonspor, defans zaaflarını giderebilirse; o özlenen şampiyonluk da gelir...

Çünkü bu takımda Sosa var; şampiyonluk potansiyeli de var...