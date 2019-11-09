Benim savaşım temiz bir lig için!

Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin 2 net penaltısı verilmemişti.

(O akşam A Spor'a telefon bağlantısı yapıp, 'Dün Trabzonspor'u, bugün de Fenerbahçe'yi yaktı hakemler' demiştim.

Trabzonspor, Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in kurbanı olmuştu. Ben de A Spor'daki stüdyo yayınımda hakemleri ve MHK'yi eleştirmiştim. Çünkü hakemler, adil yönetim göstermeyip takımların canını yakarsa (Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geçen hafta yaktılar) kirli bir lig oynamaya başlarız.

Ben de onu söyledim.

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Hakemlerin kötü yönetimi yüzünden takımların canı yanıyor ve adil bir lig olmuyor, temiz bir lig olmuyor. Lig kirleniyor, futbolumuzun marka değeri düşüyor diye yorumlar yapmıştım.

Sonrasında ne mi oldu? Önce Trabzonspor Başkanı çıktı konuştu.

Sonra da Fenerbahçe Başkanı, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Buraya kadar herşey tam da istediğim gibi... Ama ben o iki maçta yaşanan haksızlıkları görünce MHK'ye ve TFF'ye seslendim.

Nedir bu hakemlerin yaptığı?

Bu kadar yapılan hataların arkasında başka güçler mi var? diye sordum.

Olay nerelere çekildi?

Vay efendim, Zeki Uzundurukan Fenerbahçe düşmanıymış. Bunu söyleyenlere sorarım: 1993'ten beri spor medyasının içindeyim arkadaş! Ben hangi gün Fenerbahçe düşmanlığı yapmışım! Yazılarım ve yayına hazırladığım gazete ortada.

Yazılarıma internet sitemizden, TV yorumlarıma A Spor'dan, Fotomaç'ın bütün sayılarına da (28 yıl, 10309 sayı) gazete arşivinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım'a da sorabilirsiniz;

'Zeki Uzundurukan nasıl bir gazeteci?' diye... Türkiye'nin en çok satan spor gazetesinin yayın yönetmeni olarak, hiçbir takıma düşmanlık yapmam. Düşmanlık nedir yahu! Fotomaç olarak bütün takımlara eşit mesafedeyiz. İlkeli ve dürüst gazetecilik yaptığımız için Fotomaç yıllardır hep zirvede...

Gün olur Fenerbahçe'nin hakemlerden canı yanarsa, bu haksızlığı en çok dile getiren yine Fotomaç olur...

Temiz bir lig istiyorum diye beni Fenerbahçe düşmanı ilan ediyorsanız sizleri Allah'a havale etmekten başka yapabileceğim bir şey yok!

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Haa bu arada meslek hayatım boyunca hep şunu söyledim:

'Beni eleştiren bin yıl yaşasın!' Bakın dünkü maçta Ali Palabıyık, net penaltıları verdi. Kırmızı kartlar da doğruydu. Bizim hakemlerden istediğimiz bu. Korkmasınlar, gördüklerini çalsınlar. VAR'dakiler 'kader pozisyonlarını' görmezden gelmesinler. Herkes görevini dürüst bir şekilde yaparsa, temiz bir şampiyonluk yarışı olur. Eğer o akşam ben bunları söylemeseydim belki de ne Ahmet Ağaoğlu konuşacaktı, ne de Ali Koç?

Kimbilir belki dün de Fenerbahçe'nin penaltıları güme gidecekti... İyi ki konuşmuşum. Çünkü dünkü maçta net penaltılar verildi, Fenerbahçe'nin hakkı yenmedi! Adalet yerini buldu!

İşte Zeki Uzundurukan'ın tam da istediği buydu!

Adil bir yarış! Temiz bir lig! Bunları istemeyen zaten bizden değildir!