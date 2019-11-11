Hangisi doğru MHK

Geçen hafta Jerome'nin Sosa'ya attığı acımasızca tekmeye kırmızı kart göstermeyen bu MHK'nin hakemi değil miydi?

Bu hafta ne oldu da topa müdahale etmeye çalışırken rakibin ayağına basan Abdulkadir Parmak'a kırmızı kart gösterdi aynı MHK'nin hakemi!!!

(Pozisyonda Abdulkadir iyi niyetli, topa giriyor. Hakem de iyi niyetli olsa pozisyon sarı kartla noktalanır) Tamam kırmızıya da itiraz etmeyeceğim ama ya geçen hafta???

MHK Başkanı Zekeriya Alp'e soruyorum: Sizin pozisyon standardınız nedir?

Yoksa Trabzonspor ile bir alıp veremediğiniz mi var?

Geçen hafta Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler el ele verip Trabzonspor'u doğradı.

Siz MHK Başkanı olarak hakemlerinizin kötü yönetimlerini adeta seyrediyorsunuz.

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Peki hakemler konusunda ne zaman radikal kararlar akacaksınız?Bak, sadece Trabzonspor'u yakmadınız, Sosa'yı da yaktınız.Maçı özetleyecek olursak; ilk penaltı pozisyonunda Campi'nin kafasına gelen topa Alanyalı oyuncu smaç yapıyor adeta.Net ötesi bir penaltı.Ne hakem Abdulkadir Bitigen ne de VAR hakemi Özgün Türkalp 'penaltı yok' diyebilirdi...Diyemediler de...İkinci penaltı pozisyonu tartışılıyor.Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var.Bu penaltı ceza alanı içinde el ve kolun kural dışı kullanını ile verildi.Yani karar doğru.

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Zaten Trabzonspor camiası, haksız yere hanesine yarım puan bile yazılmasını istemez. Bu şehrin yolu temiz futboldan geçer; taraftarının da öyle...Dün Trabzonspor, bu kadar yokluktan galibiyet çıkarmayı başararak adeta suda ateş yakmıştır...Çok iyi oynayarak değil, çok iyi mücadele ederek, savaşarak, haksızlığa başkaldırarak kazandı Trabzonspor...