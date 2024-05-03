MAYIS CELBİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Mayıs askerlik yeri sorgulama ekranı

MAYIS CELBİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri erişime açıldı. Askere alınmayı bekleyen binlerce yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, arama motorlarında '2024 Mayıs askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik yeri nasıl öğrenilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

MSB DUYURDU: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

2024 MAYIS ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/80nQA6qut1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilir.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ 2024

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.