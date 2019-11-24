Yanardağ ordusu

Bir taraftan sakatlık kabusu yaşayan, diğer taraftan zirve yarışı yapan Trabzonspor için Ankaragücü maçı tahmin edilenden de daha kolay bir karşılaşma oldu.

Sörloth'un erken gelen golü ve ilk yarıda Ankaragücü'nün 10 kişi kalması iplerin tamamen Trabzonspor'a geçmesini sağladı.

Bordo-mavililer ilk yarının uzatma anlarında öyle bir gol kaçırdı ki, inanın bu golü kaçırmak, atmaktan daha zordu.

Zor olanı başardı adeta Fırtına... O pozisyon gol olsa daha ilk yarıda 3 puanı cebine koyardı Trabzonspor...

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İkinci yarıya coşkulu başlayan Trabzonspor, Yusuf Sarı ile nefis bir gol buldu. Golü hazırlayan Nwakaeme idi. Uzun metrajlı pası jeneriklikti. Asistin kralını yaptı Nwakaeme.Yusuf da ilk yarıda rakip kaleye çok denemişti. Abdülkadir'in yokluğunda Yusuf Sarı'nın bu performansı Trabzonspor adına sevindirici bir gelişme...Büyük fedakarlık yaparak dünkü maçta oynayan kaptan Sosa yine harika işler yaptı sahada.Sörloth için de ayrı bir parantez açmak lazım. Atom karınca gibiydi başkentte.Gol attı, asist yaptı, çalıma dizdi, takımını atağa kaldırdı... Futbol adına bütün güzellikleri sergiledi Sörloth...

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