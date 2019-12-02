Oyunu okuyamazsan
Trabzonspor, o alıştığımız tahrip gücü yüksek futbolla maça başlayamadı.
Galatasaray çok iyi savunma yaparak Nwakaeme, Sörloth'un topla buluşmasına izin vermedi.
Nwakaeme, ilk yarıda çok kenarda kalınca, Sörloth da kalabalık Galatasaray savunması arasında sıkıştı kaldı.
Oysa her ne kadar maç eksiği olsa da Ekuban veya Sturridge ile derbiye başlamak daha akıllıca olurdu.
Yusuf Sarı, aldığı her topu Nwakaeme'ye attı. Ama Nwakaeme, tehlike hunisine o kadar uzaktı ki pozisyonlar olgunlaşmadan eridi gitti. Sonuçta iki takıma yakışmayan az pozisyonlu, seyir zevki olmayan bir ilk yarı izledik.
Şenol Güneş Stadı'nı tıklım tıklım dolduran bordo-mavili taraftarların desteği mükemmeldi.
İkinci yarının hemen başında Sosa'nın ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Sörloth, stadı bayram yerine çevirdi. Sörloth bunu hep yapıyor. Gol vuruşu anında çok iyi yükseldi ve havada asılı kaldı resmen... Trabzonspor, öne geçtikten sonra Galatasaray'dan çok baskı yedi. Top tutamadı.
***Galatasaray'ın arka alanında çok boşluk oluştu. Ünal hoca, Ekuban'ı alsa, ki Ekuban hızlı adam, Galatasaray'ın baskısı kırılmış olacaktı. Ünal Karaman baktı olacak gibi değil; Hosseini'yi çıkarıp, Ekuban'ı oyuna aldı. Ekuban girdikten sonra Trabzon tekrar oyun ritmini yakalarken, Galatasaray'ın da yoğun baskısı sona erdi.
Nwakaeme o net pozisyonda golü yapsa maç adeta bitmişti, o ise topu Muslera'ya nişanladı.
Belhanda'nın şutunu da Uğurcan müthiş çıkardı. Galatasaray, beraberlik golünü atmak için maçın son bölümünde oyun disiplininden koptu. Trabzon bu dakikalarda daha sakin olmalıydı.
Trabzonspor maç boyunca çok atak yaptı ama kötü bir gününde olan Nwakaeme, bu ataklarda etkili servisler ve vuruşlar yapamadı.
Bu kadar 1-0'ın üzerine yatmaya çalışırsan sonunda golü yersin.
Ünal hoca, dünkü derbiyi iyi analiz edemedi. Fatih hoca, yaptığı değişikliklerle 1 puanı kazandı.