Oyunu okuyamazsan

Trabzonspor, o alıştığımız tahrip gücü yüksek futbolla maça başlayamadı.

Galatasaray çok iyi savunma yaparak Nwakaeme, Sörloth'un topla buluşmasına izin vermedi.

Nwakaeme, ilk yarıda çok kenarda kalınca, Sörloth da kalabalık Galatasaray savunması arasında sıkıştı kaldı.

Oysa her ne kadar maç eksiği olsa da Ekuban veya Sturridge ile derbiye başlamak daha akıllıca olurdu.

Yusuf Sarı, aldığı her topu Nwakaeme'ye attı. Ama Nwakaeme, tehlike hunisine o kadar uzaktı ki pozisyonlar olgunlaşmadan eridi gitti. Sonuçta iki takıma yakışmayan az pozisyonlu, seyir zevki olmayan bir ilk yarı izledik.

Şenol Güneş Stadı'nı tıklım tıklım dolduran bordo-mavili taraftarların desteği mükemmeldi.

İkinci yarının hemen başında Sosa'nın ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Sörloth, stadı bayram yerine çevirdi. Sörloth bunu hep yapıyor. Gol vuruşu anında çok iyi yükseldi ve havada asılı kaldı resmen... Trabzonspor, öne geçtikten sonra Galatasaray'dan çok baskı yedi. Top tutamadı.

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