Bu ne hâl Ünal hoca!
Trabzonspor, zirve yarışında tarihi bir fırsat yakaladığı maça çok coşkusuz başladı. Denizlispor ilk yarıda sadece kalesini savunup, Trabzonspor'un hızını kesmeye çalıştı. Oyunu soğutup bunda da başarılı oldu konuk ekip.
Bordo-mavili oyuncular, rakip kalede bir türlü o alışık olduğumuz baskıyı kuramadı. Trabzonspor öne geçtikten sonra da bir türlü rakibe üstünlük sağlayamadı.
Yusuf Sarı oyundan çıkana kadar hep sağ kanattan rakip kaleye gitti bordo-mavililer.
Haftalardır eski formundan uzak olan Nwakaeme, Denizlispor'un Rodallega ile bulduğu gole kadar etkisizdi. Nwakaeme baktı ki işler yolunda gitmiyor, oynamaya başladı.
Oyunun son bölümüne kadar tribünlerden de yeteri kadar destek gelmedi bordo-mavili oyunculara.
Oysa zirve yarışında sezonun fırsatını yakalamıştı Trabzonspor...
Öne geçmişsin, skoru tutmakta her maç zorlanıyorsun. O zaman ne yapıp edip, 2'yi bulacaksın.
Bulamazsan kolay gibi görünen maç, böyle kabusa döner işte.
Senin beğenmeyip, gönderdiğin oyuncular, dünkü gibi bir anlamda ders verirler sana. Mustafa Yumlu, Zeki Yavru savunmada geçit vermedi, kaleci Stachowiak inanılmaz kurtarışları ile maçı tuttu, Rodallega golleri ile seni yıktı.
***Denizlispor, oyun ciddiyetini hiç bozmadan oynadı, Trabzonspor ise oyun disiplininden uzak, ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Ünal Karaman da oyuna müdahalede gecikti, üstelik de sahadaki en zeki oyuncusunu çıkardı; Sturridge çıkar mı Ünal hoca?
Bu maç sana yazar Ünal Karaman!
Tarihi bir sezon yaşanıyor, Sivasspor mütevazı kadrosu ile lider. Hem de bir maçta adeta 16 puan aldı Yiğido.
Çünkü yarıştaki bütün rakipleri puan kaybetti.
Ey Trabzonspor, sen kazansan, ikinci sıraya yükseleceksin. Evindeki maçı kaybediyorsun. Hem de kötü oynayarak. Öne geçtiği maçları neden tutamıyor bu takım Ünal hoca? Geçen sezondan beri bu Trabzonspor, öne geçiyor, maçı tutamıyor. Böyle şampiyon olunmaz, böyle büyük takım olunmaz, böyle büyük hoca olunmaz. Bunu bilesin Ünal Karaman!
Bir de Sosa neden bu kadar formsuz ve isteksiz? Daha devre bitmeden menajerini Trabzon'a çağırıp, ücretinde neredeyse yarı yarıya indirip talep ettiğiniz için mi acaba? Neydi bu kadar aceleniz tıkır tıkır oynayan bir Sosa vardı oysa...
Yazık oldu yazık! Böyle oynamaya devam ederseniz, Şenol Güneş Stadı'nda boş tribünlere oynarsınız!
Ünal Karaman'ın acilen şapkasını önüne koyup, bu yanlışlarından dönmesi şart! Yoksa bu kafa ile sezonu zor tamamlar Ünal hoca!
Benden söylemesi!