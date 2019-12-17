Bu ne hâl Ünal hoca!

Trabzonspor, zirve yarışında tarihi bir fırsat yakaladığı maça çok coşkusuz başladı. Denizlispor ilk yarıda sadece kalesini savunup, Trabzonspor'un hızını kesmeye çalıştı. Oyunu soğutup bunda da başarılı oldu konuk ekip.

Bordo-mavili oyuncular, rakip kalede bir türlü o alışık olduğumuz baskıyı kuramadı. Trabzonspor öne geçtikten sonra da bir türlü rakibe üstünlük sağlayamadı.

Yusuf Sarı oyundan çıkana kadar hep sağ kanattan rakip kaleye gitti bordo-mavililer.

Haftalardır eski formundan uzak olan Nwakaeme, Denizlispor'un Rodallega ile bulduğu gole kadar etkisizdi. Nwakaeme baktı ki işler yolunda gitmiyor, oynamaya başladı.

Oyunun son bölümüne kadar tribünlerden de yeteri kadar destek gelmedi bordo-mavili oyunculara.

Oysa zirve yarışında sezonun fırsatını yakalamıştı Trabzonspor...

Öne geçmişsin, skoru tutmakta her maç zorlanıyorsun. O zaman ne yapıp edip, 2'yi bulacaksın.

Bulamazsan kolay gibi görünen maç, böyle kabusa döner işte.

Senin beğenmeyip, gönderdiğin oyuncular, dünkü gibi bir anlamda ders verirler sana. Mustafa Yumlu, Zeki Yavru savunmada geçit vermedi, kaleci Stachowiak inanılmaz kurtarışları ile maçı tuttu, Rodallega golleri ile seni yıktı.

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