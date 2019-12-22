Yanlışta ısrar!

Galatasaray maça enerjisi düşük bir futbolla başladı.

Göztepe, Serdar Gürler ve Halil Akbunar gibi iki hızlı oyuncusu ile etkili ataklar geliştirdi.

Göztepe'nin Jerome ile bulduğu golde Mariano ofsaytı bozdu.

İlk yarıda Galatasaray da önemli fırsatlar buldu. Belhanda ve Feghouli çok hareketliydi ama Babel her zamanki gibi futbol benciliydi.

Falcao çok iyi niyetli bir dünya yıldızı; top gelirse vuruyor; iyi de vuruyor. Ama Falcao'ya yeteri kadar servis yapılmıyor. Falcao hücum hattında çok yalnız kalıyor.

Ligin ikinci yarısında Falcao'ya alan açacak, stoperleri oyalayacak yardımcı bir forvet şart. Bak o zaman Falcao leblebi gibi gol atmıyor mu...

Galatasaray'ın beraberlik golünde top, Donk'un topuğuna ve Gassama'nın ayağına çarpıp ağlara gitti. Topun canı var derler ya öyle bir goldü işte...

Bu golde Göztepeli Wallace Reis gereksiz bir şekilde topu kornere atarak takımının gol yemesine sebep oldu. Bu arada Göztepe adeta elini kolunu sallayarak Galatasaray orta sahasını geçti. Selçuk İnan halen bu takımda nasıl ilk 11 oynuyor inanılır gibi değil. Biz mi göremiyoruz, yoksa Fatih Terim mi yanılıyor? Ya da neden bu kadar Selçuk'a güveniyor?

Dünkü maçta tam 74 dakika sahada kaldı Selçuk! Peki ne verdi takıma?

H H H

İkinci yarıya daha iyi başlayan Göztepe, özellikle Halil ile etkili pozisyonlar yakaladı. Sonunda nefis bir atak geliştirip, bunu da golle sonuçlandırdı Halil...

Bir de bomboş pozisyonda Serdar'ın direğe nişanladığı pozisyon var ki... Serdar Gürler ve Halil'i bir türlü durdurmayı başaramadı Galatasaray... Son iki sezonun şampiyon takımının bu kadar kötü oynaması; rakiplerden bu kadar baskı yemesi düşündürücü...

Galatasaray'a bir oyun lideri lazım.

Fatih Terim'in de üzerindeki formsuzluk elbisesini çıkarıp, tekrar maç çeviren o usta hoca durumuna gelmesi şart... Yoksa şampiyonluk hayal olur bu sezon...