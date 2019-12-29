Akıl oyunları

Evet Trabzonspor, Kayserispor önünde şaaşalı bir skor alarak devreye mutlu girdi.

Hatta 2010-11 sezonundan sonra (o sezon ilk yarıda 42 puan almıştı) en yüksek puanı toplandı.

Ama geriye dönüp baktığımızda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 puan cepte gözüyle bakılıp kaybedilen Göztepe ve Denizlispor maçlarına ne demeli?

Hatta eksik, moralsiz ve yorgun yakaladığın Galatasaray derbisinde son saniyelerde bırakılan 2 puanı nasıl anlatacaksın?

Trabzonspor, altyapı ağırlıklı oyunculardan kurulu Kayserispor'dan da 2 gol yedi.

Geçen sezondan beri bu takım öne geçiyor, skoru tutamıyor, büyük takıma yakışmayan goller yiyor.

Bu hastalığa bir türlü çare bulamadı Ünal Karaman.

Hep söylüyorum Trabzonspor, yedek kulübesine maçı çözecek, yanlış değişiklikler yapmayacak bir taktisyen antrenör transfer etmeli.

Teknik heyeti güçlenmeli bordo mavililerin.

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Bu takımda Sörloth gibi bir gol sihirbazı var. 17 maçta 12 gol, 6 asist.Böyle bir golcüye majör liglerde 50 milyon euro değer biçiyorlar.Trabzonspor'da müthiş bir hücum hattı var.Savunmadaki sıkıntı da çözülebilirse bu takım bu sezon şampiyon olur.Ama devre arasında dersine iyi çalışmalı bu takım.Sturridge kendini bulmaya başladı.Mikel hâlâ performansının çok altında mücadele ediyor.Ndiaye, Sosa'nın yükünü azaltır, takımı bir tık yukarıya taşır performans olarak. Ama ilk yarıdan ders çıkarılmalı. Evinde maç kaybetmemeli Trabzonspor.Eksikler giderilir, hatalardan ders çıkarılırsa o sene bu sene olur...