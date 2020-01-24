Bir martı uçak düşürür MHK!

Ne zaman Trabzonspor, yarıştığı kulvarda iddialı duruma gelir, işte o zaman hakemler devreye girer!

Dün Denizli'de olduğu gibi! Bu rezillikleri yaşamaktan bıktı artık Trabzonspor camiası!

Her yıl 'Trabzonspor'u durdurma operasyonu, yarış dışına itme operasyonu!' Ali Şansalan, pozisyon 'içeride mi dışarıda mı?' diye VAR'ın başındaki Abdulkadir Bitigen ile tartışman, kafa yorman gerekirken, sen acımasızca Nwakaeme'yi kırmızı kartla cezalandırdın. Hem de Trabzonspor'un en önemli yıldızını...

Kırmızıyı yapıştırdın!

Bu operasyon değil de nedir Allah aşkına! Pozisyonu izleyin, rezilliği görün! Bir futbolcunun ekmeği ile oynadın! Alın terini çaldın! Bir camianın canına okumaya çalıştın!

Peki seni kim cezalandıracak?

Ya VAR'ın başındakilere ne demeli?

Uyuyor musunuz?

Yoksa Trabzonspor'a operasyon mu yapıyorsunuz?

Hepinize yazıklar olsun!

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Hele hele Ali Şansalan, maçtan sonra pozisyonu bir izle! Eğer vicdan sahibi biriysen, o başını yastığına koyduğunda sabaha kadar gözüne uyku girmemesi lazım! Bu dünyada en vahim şey nedir biliyor musun Ali Şansalan ve VAR'ın başındaki Abdulkadir Bitigen; kul hakkı yemektir kul hakkı! Allah, 'Kul hakkı ile karşıma gelmeyin' diyor!

Ey MHK Başkanı Zekeriya Alp, bakalım Ali Şansalan ile Abdulkadir Bitigen'e nasıl bir ceza vereceksiniz?

Gözüm üzerinizde! Bir martı uçak düşürür unutmayın bunu Sayın Zekeriya Alp!

Dün Trabzonsporlu futbolcular, 10 kişi ile hakemi de VAR'ı da yendi, hakemi de VAR'ı da eledi!

Bu ayıp da size yeter!