Gerçek G.Saray!

Galatasaray, maçın ilk dakikalarında hücum yapmaya çalışırken, ceza sahası içindeki Falcao'ya şöyle bir baktım.

Önünde kaleye yakın 3 Konyasporlu oyuncu, arkasında da 3 Konyasporlu oyuncu vardı.

Yani 6 Konyasporlu arasında sadece Falcao vardı ve o Falcao'ya bir türlü top gelmiyordu.

Sonraki dakikalarda Feghouli bu durumun farkına varıp uzaktan şutlarla Konyaspor kalesini yokladı, dönen top olursa da Falcao vurur diye...

15. dakikadan sonra işin rengi belli oldu aslında.

Galatasaray baskı ile Konyaspor'u geriye yaslandırdı.

Konyaspor da Aykut Kocaman taktiği ile (hızlı kontrataklarla) Galatasaray kalesinde gol aradı.

Ama Galatasaray ilk yarıda çok pozisyona girdi, hızlı top çevirdi ve taraftarını coşturan bir futbol oynadı.

Ömer Bayram'ın asistinde harika bir gol vuruşu yapan Falcao, ne kadar büyük bir golcü olduğunu bir kez daha belgeledi.

Bir futbolcu takıma bu kadar mı büyük ivme ve güç kazandırır; bu oyuncu Emre Akbaba olursa kazandırır.

Dün de Konya'da akıl dolu bir gol attı.

'Arda Turan'ı Galatasaray'a getirmek için her yolu deneyenlere 'Burada ben varım ne Arda'sı' dedi adeta.

Emre Akbaba'nın dönüşü ile Falcao da rahatladı ve goller atmaya başladı.

Galatasaray'da sol kanat arı gibi çalıştı adeta.

Ömer Bayram formunun zirvesinde. Saracchi de isabetli bir transfer olduğunu gösteriyor.

Akıllı ve süratli bir oyuncu Saracchi.

Galatasaray, Konya'dan farklı bir galibiyetle dönerek zirve yarışına yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı.

Ligin ilk yarısındaki Galatasaray ile ikinci yarısındaki Galatasaray arasında Güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var.

Bu Galatasaray; gerçek Galatasaray...